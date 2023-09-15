Карпин подвергся жесткой критике со стороны российских политиков: “Эстонец разваливает национальную сборную“

Валерий Карпин, уроженец Нарвы считает, что российским футболистам нужно уезжать из России в иностранные клубы, если есть такая возможность. Об этом он заявил журналистам после товарищеского матча со сборной Катара (1:1).

„Работать надо, работать прежде всего в клубах. Не хочу выделять никого. Вижу разницу между Александром Головиным (играет в Монако, Франция – ред.) и остальными в физическом компоненте. Эта сборная полтора-два года назад была на втором месте [в квалификации ЧМ-2022] почти в том же составе. Все говорят, что уровень чемпионата упал, для этого не надо сборную смотреть. Проблема с мотивацией тоже присутствует, но она не основная“, — сказал Карпин, передает „Sports“.

„Надо продолжать работать с этими игроками, надо мотивировать как тренеру. Можно критиковать сборную. Уезжать из РПЛ? Кто может уехать – уезжайте, даю совет“, — порекомендовал Карпин.

Заявление Карпина подверглось резкой критике со стороны политиков. Так, депутат Государственной думы Роман Терюшков жестко раскритиковал главного тренера сборной России Валерия Карпина и обвинил его в предательстве.

„РФС оказал доверие эстонцу Карпину, пригласив на должность главного тренера сборной России по футболу. Карпин разгулялся на этом посту на славу: призывает наших спортсменов к переходу в недружественные России страны, разваливает национальную сборную, вызывая в нее по 50 человек, демотивирует игроков внутри команды и снижает позитивный настрой в отношении отечественного футбола. Как эти действия, больше похожие на вражеские, оценивают в РФС, мы можем узнать из ближайших пресс-релизов союза“, – сказал Терюшков.