Карпин подвергся жесткой критике со стороны российских политиков: “Эстонец разваливает национальную сборную“
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин посоветовал всем игрокам национальной сборной покинуть Россию и подвергся жесткой критике со стороны политиков.
Валерий Карпин, уроженец Нарвы считает, что российским футболистам нужно уезжать из России в иностранные клубы, если есть такая возможность. Об этом он заявил журналистам после товарищеского матча со сборной Катара (1:1).
„Работать надо, работать прежде всего в клубах. Не хочу выделять никого. Вижу разницу между Александром Головиным (играет в Монако, Франция – ред.) и остальными в физическом компоненте. Эта сборная полтора-два года назад была на втором месте [в квалификации ЧМ-2022] почти в том же составе. Все говорят, что уровень чемпионата упал, для этого не надо сборную смотреть. Проблема с мотивацией тоже присутствует, но она не основная“, — сказал Карпин, передает „Sports“.
„Надо продолжать работать с этими игроками, надо мотивировать как тренеру. Можно критиковать сборную. Уезжать из РПЛ? Кто может уехать – уезжайте, даю совет“, — порекомендовал Карпин.
Заявление Карпина подверглось резкой критике со стороны политиков. Так, депутат Государственной думы Роман Терюшков жестко раскритиковал главного тренера сборной России Валерия Карпина и обвинил его в предательстве.
„РФС оказал доверие эстонцу Карпину, пригласив на должность главного тренера сборной России по футболу. Карпин разгулялся на этом посту на славу: призывает наших спортсменов к переходу в недружественные России страны, разваливает национальную сборную, вызывая в нее по 50 человек, демотивирует игроков внутри команды и снижает позитивный настрой в отношении отечественного футбола. Как эти действия, больше похожие на вражеские, оценивают в РФС, мы можем узнать из ближайших пресс-релизов союза“, – сказал Терюшков.
Другой депутат, Султан Хамзаев, также возмутился заявлением Карпина. „Если наши игроки хотят поднять свой уровень аморальности, а не футбольный, то надо уезжать в Европу. Это глупость и чушь несусветная“, — заявил Хамзаев, добавив: „Скажем, что у нас футбол был на уровне дна и до 2022 года. Им не помогала возможность ездить в Европу, лазать там, кушать и получать гонорары до этого. И суперрезультата от них никто не видел. Поэтому это все разговоры в пользу бедных. Я бы назвал это TikTok-философией“.
Однако не все были столь критичны. Например, с Карпиным полностью согласен экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.
„Я давно говорю, что нужно ехать в Европу. Если посмотреть на сборные Хорватии, Бельгии, Нидерландов, национальный чемпионат там не очень сильный, а сборные сильнейшие, потому что все футболисты выступают в топ-клубах. В своих чемпионатах с маленькими зарплатами они стараются хорошо выступить, чтобы их взяли в Европу оттуда или через сборную.
У нас очень много людей, которым мало дела до футбола, они хотят заработать на нем денег“, — сказал Булыкин, который в течение своей карьеры выступал за ведущие клубы Германии, Голландии и Бельгии.
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