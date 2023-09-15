МНЕНИЕ | Как северокорейский диктатор до российского докатился
Когда один ребенок в песочнице начинает бить всех без разбору, отнимать игрушки и воровать, то его постепенно выселяют к себе подобным. Так и Владимир Путин когда-то общался с лидерами цивилизованного мира, а когда начал бросаться на соседей и пытаться отбирать у них территории, то скатился до общения с иранскими муллами и лидером Северной Кореи, пишет журналист Сергей Ковальченко.
Северокорейский диктатор Ким Чен Ын посетил с визитом Россию и на космодроме „Восточный“ пообщался с новоиспеченным членом „мирового клуба диктаторов“ Владимиром Путиным. Цель встречи утилитарна и проста как любая северокорейская ракета. Одному диктатору позарез нужны простые артиллерийские снаряды советского образца, так как его армия за полтора года выстрелила в сторону Украины все, что имела, а еще часть была уничтожена вместе с российскими складами. Другой диктатор жаждет приобщиться к российским ракетным технологиям и продолжать шантажировать мир ядерной угрозой. Хотя, Москва тоже регулярно грозит миру апокалипсисом, что роднит ее с Пхеньяном.