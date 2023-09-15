МНЕНИЕ | Как северокорейский диктатор до российского докатился

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын посетил с визитом Россию и на космодроме „Восточный“ пообщался с новоиспеченным членом „мирового клуба диктаторов“ Владимиром Путиным. Цель встречи утилитарна и проста как любая северокорейская ракета. Одному диктатору позарез нужны простые артиллерийские снаряды советского образца, так как его армия за полтора года выстрелила в сторону Украины все, что имела, а еще часть была уничтожена вместе с российскими складами. Другой диктатор жаждет приобщиться к российским ракетным технологиям и продолжать шантажировать мир ядерной угрозой. Хотя, Москва тоже регулярно грозит миру апокалипсисом, что роднит ее с Пхеньян ом.

Ким Чен Ын практически невыездной руководитель. С 2011 года, после того, как его папаша Ким Чен Ир умер от алкоголизма и собственной злости, его сын и наследник всего девять раз выезжал за пределы Северной Кореи. Первый раз он посетил Китай в 2018 году и был там с тех пор четыре раза, потом дважды ездил в Южную Корею и одни раз в Россию. Один раз побывал во Вьетнаме и Сингапуре, а в сентябре 2023 года совершил второй визит в Россию. Нетрудно догадаться, что география визитов Кима ограничивается радиусом действия его знаменитого бронепоезда, доставшегося от отца и деда. Наследственная паранойя и страх быть сбытым в самолете (привет Евгению Пригожину) не позволяет пользоваться другими видами транспорта.