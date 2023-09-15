Финляндия запрещает въезд российских автомобилей – в правилах будут и исключения

Глава МИД Элина Валтонен (Коалиционная партия) заявила, что Финляндия запрещает въезд российских автомобилей. Запрет вступает в силу с субботы, 16 сентября.

– Финляндии следовало пересмотреть трактовку рекомендаций ЕС по ввозу зарегистрированных в РФ автомобилей. Этим занимались МИД вместе с таможней. Наше решение заключается в том, что после полуночи запрет вступает в силу, – заявила министр иностранных дел.

В правилах будут исключения. Так, запрет на въезд не касается граждан ЕС и людей из их ближайшего круга, сотрудников дипмиссий или людей, направляющийся в Финляндию по гуманитарным причинам.

– Новые правила, согласно оценкам, существенно сократят трафик на границе между Финляндией и Россией, – констатировала глава МИД.

Ограничения будут касаться и уже находящихся в Финляндии российских автомобилей, как Валтонен заявила в ответ на вопрос Yle.

По ее словам, даже постоянное проживание в стране не дает права на использование зарегистрированных в России автомобилей на территории Финляндии.

Валтонен также добавила, что конфискация российских автомобилей не рассматривается.

Транспортные средства с российскими номерами должны покинуть страну через полгода, до 16 марта 2024 года.

– Финляндия считает важным одинаковое применение санкционной политики во всех странах Евросоюза, – подчеркнула глава внешнеполитического ведомства.

По ее словам, Финляндия и дальше готова выполнять антироссийские ограничения, которые введены на уровне ЕС.

Ранее Латвия, Литва и Эстония закрыли въезд на свою территорию для владельцев российских автомобилей. Руководитель санкционного отдела МИД Пиа Сариваара на прошлой неделе заявила Yle, что Финляндия собирается обсудить этот вопрос с другими странами ЕС, которые граничат с РФ.

При этом в МИД заверили , что автомобили с российскими номерами пока могут въезжать в Финляндию.

Въезд в Финляндию с туристическими целями для россиян по-прежнему закрыт, однако есть несколько категорий , которые до сих пор могут пересекать границу.

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