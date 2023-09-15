Генштаб ВСУ объявил об освобождении Андреевки Донецкой области

„В ходе штурмовых действий овладели Андреевкой Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах“, — говорится в сводке.

Кроме того, сообщил Генштаб ВСУ, украинские военные „имели частичный успех в районе Клещеевки“ — еще одного населенного пункта рядом с Бахмутом.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в телеграме поблагодарил военных за освобождение украинской земли.

Днем ранее об освобождении Андреевки написала в телеграме замминистра обороны Анна Маляр. Генштаб ВСУ эту информацию тогда не подтвердил. После этого Маляр заявила, что не выкладывает такую информацию без координации и согласования с военными, добавив, что „произошел коммуникационный сбой“ между несколькими источниками, которые докладывают непосредственно с места событий.

Комментируя упоминание освобождения Андреевки в утренней сводке Генштаба ВСУ, Маляр написала, что „было тяжело и ситуация менялась очень динамично несколько раз за вчерашний день“.

Замминистра обороны Украины в начале июня заявляла, что ВСУ перешли от обороны к наступлению в районе Бахмута Донецкой области. Минобороны РФ, в свою очередь, несколько месяцев сообщает, что попытки наступления украинских войск возле Бахмута, в том числе на Андреевку и Клеещеевку, успешно отражаются.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.