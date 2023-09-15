„Ошибки у Райк как мэра есть, но за деревьями надо видеть лес“. Активные нарвитяне обратились к Нарвскому горсобранию

Катри имеет огромный опыт налаживания контакта местной общины и государства, очень многое сделала для того, чтобы Нарва стала полноценной, привлекательной частью Эстонии при помощи остальной Эстонии. В этом ей очень помогают обширные связи в элите эстонского общества, политической, экономической, культурной. На настоящий момент Катри в этой роли просто незаменима.

Нет ни одной весомой причины для вотума недоверия Райк, а ее отставка нанесет городу сильнейший урон. Нарвитяне выбрали Катри, это наш мэр, и мы не видим среди тех, кто сейчас берет власть в свои руки, более достойного кандидата на пост мэра, чем она. У нового правящего большинства в городском собрании в принципе нет кандидата в мэры, когда он появится - непонятно, кем будет - тем более, что делает свержение Райк однозначно безответственным поступком.

Но что-то пошло не так. Почти сразу все стало рушиться изнутри. Многие депутаты забыли, зачем пришли к власти. Забыли, кто и для чего их выбирал. Личные интересы, личные обиды перевесили интересы Нарвы.

В итоге за будущего мэра проголосовали 4512 нарвитян, больше, чем за кого-либо на нарвских выборах за всю новейшую историю республики. Голоса Катри провели в горсобрание людей, которые поддерживали ее в борьбе за честное, открытое управление городом, за перемены.

Но перед последними выборами, 2021 года, когда Катри собрала вокруг себя огромное число объединенных одной целью людей, не только кандидатов в депутаты „Списка Катри Райк“, но и рядовых нарвитян, помогавших команде в избирательной кампании, в реальность больших перемен в Нарве тысячи избирателей поверили.

Обращение к депутатам Нарвского городского собрания инициативной группы проведения митинга в поддержку мэра города Катри Райк Нарвитяне годами, десятилетиями наблюдали, как городом управляет кучка коррумпированных политиков. Активность на нарвских выборах всегда была самой низкой по стране, голоса покупались, зависящих от власти людей вынуждали голосовать как надо, опутав сетями административного ресурса весь город.

На Катри Райк как олицетворение нарвской власти часто вешают допущенные не ею самой просчеты, недоработки, вызывающие недовольства нарвитян чужие решения и действия, перекладывают на нее ответственность за то, что находится вне зоны ответственности мэра, местного самоуправления. Политические оппоненты поддерживают, умножают эти беспочвенные обвинения, наветы в своих интересах. С Катри связано очень много мифов, необоснованных и несправедливых.

Но мы не слепые и не глухие. Мы понимаем, что мэр тоже совершает ошибки. Она, разумеется, человек, а не машина. Бывает, что Катри уделяет недостаточно внимания деталям реализации масштабных проектов, их ходу, некоторым моментам в управлении городом, что-то упускает из виду, из-за чего интересы отдельных горожан страдают. Но тут уже разговор о том, что один человек вообще не может уследить за всем, всё контролировать. Мэр выставляет приоритеты в организации собственной работы, делает то, что дает максимальный положительный эффект, решает масштабные задачи, а управление городом в деталях осуществляет целый чиновничий аппарат, который должен как раз работать как часы во всех сферах, в каждом отдельном направлении, большом и малом, действуя в интересах каждого нарвитянина, интересах Нарвы. Реформой всей городской системы управления Райк занялась и встретила сильнейшее сопротивление. Это важнейшее дело теперь может быть не доведено до конца.

Ошибки есть. Но за деревьями надо уметь увидеть лес. Главное, чем приехавшая из Тарту почти четверть века назад в наш город Катри вдохновляет нарвитян - искреннее последовательное движение к тому, чтобы Нарва реализовала весь свой потенциал не только как третьего по величине эстонского города, но и как европейского города, находящегося на границе Евросоюза. Важнее всего выбранный ею вектор движения, которому Катри не изменяет, ее устремленность в будущее, вера в прогресс, в развитие в условиях современного, сложного, разнообразного мира, с богатыми возможностями, которые нельзя упускать. Важно то, что очень многого она на этом пути уже добилась, очень много для развития Нарвы делает сейчас, многие задачи, проекты на подходе.

Мы, активные нарвитяне, выражаем Катри Райк свою поддержку и еще раз напоминаем, что более четырех с половиной тысяч человек голосовали именно за нее. Но речь сейчас идет не только о доверии Райк, но и об уважении к выбору нарвитян, мировозренческому выбору.





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