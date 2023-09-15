Катри Райк назвала переворот в Нарве предательством

„Разумеется, это предательство. Есть письменная договоренность, договор о сотрудничестве между двумя фракциями (поддерживающей Райк Respekt и возглавляемой Алексеем Евграфовым фракцией Центристской партии „На благо Нарвы“ - ред.). В какой-то момент не берут трубку, с тобой не говорят. И ты понимаешь, что сейчас что-то произойдет. Я рассчитывала еще полгода-год поработать мэром. Понимала, что центристы в какой-то момент объединятся перед муниципальными выборами. Разумеется, обидно. Но надо двигаться дальше“, - заявила Райк в интервью „Горизонту“.

По мнению мэра, истинной причиной вотума недоверия точно не является спор с Евграфовым по поводу переименования названных в честь красноармейцев улиц в Нарве. „Это глупая политическая ошибка господина Евграфова. В Нарве это не тема. Переименование улиц больше интересовало эстоноязычную прессу. Для нарвских людей это уже пройденный этап. Истинная причина, с моей точки зрения, в том, что я не дала делать всякие поступки в серой зоне, что каким-то людям не дала постоянного места работы, что я была слишком ориентирована на Таллинн и Эстонию в целом. Может быть, я должна была чаще пить чай или красное вино с разными членами горсобрания, но я просто не такого типа человек“, - отметила Райк.

По словам Райк, теперь у нее будет больше времени на общение с друзьями и близкими.

„Я остаюсь в Нарве. Буду там жить и работать. У меня есть новое место работы, не спрашиваете, какое, но оно есть. И разумеется, в понедельник я восстановлю депутатские полномочия в Нарвском горсобрании и буду конструктивным оппозиционером“, - добавила мэр.

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