Футболисты мадридского „Реала“ обвиняются в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней девушке

Испанская полиция арестовала по меньшей мере четырех футболистов молодежного состава „Реала“ по подозрению в распространении видео сексуального характера с участием несовершеннолетней. Об этом Reuters сообщил представитель правоохранительных органов



В деле проходят игрок „Реал Кастилья“ (дубля „Реала“) и три футболиста „Реала С“ (третьей команды „Реала“). Имена игроков не разглашаются.

При этом El Confidencial отметила, что в деле могут быть замешаны еще несколько игроков клуба, в том числе и основной команды.



Газета El Confidencial со ссылкой на источники в полиции сообщила, что арестованы трое игроков молодежной академии, резервной команды и третьей команды, а дело возбуждено на основании жалобы в полицию, поданной 6 сентября на Канарских островах матерью несовершеннолетней жертвы.

Отмечалось, что главным объектом расследования является футболист „Реала C“ — третьей команды испанского клуба, который якобы снимал это видео с 16-летней девушкой. Радиостанция Cadena SER сообщила, что отношения были по обоюдному согласию.



Двое других футболистов, предположительно, пересылали это видео через WhatsApp без согласия девушки.

Источник:„РБК Спорт“



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