Правда ли Даня Милохин возвращался в Россию, объяснив это тем, что дал стране второй шанс?(2)
В сентябре 2023 года в СМИ и соцсетях разошлась цитата популярного тиктокера, в которой якобы содержится объяснение его возвращения в РФ. При этом некоторые издания считают, что Милохин на самом деле вообще не прилетал в Россию. Мы проверили достоверность подобных публикаций.
Правда ли, что Милохин на самом деле прилетал в Россию?
В начале сентября 2023 года в СМИ и соцсетях появились сообщения о том, что покинувший страну в 2022 году и длительное время проживавший в Дубае видеоблогер прилетел в Россию. Однако 9 и 11 сентября на сайте газеты „Комсомольская правда“ вышло две „разоблачительных“ статьи под заголовками „Даня Милохин не прилетел в Москву: беглый блогер проверяет реакцию публики и нагло врёт» и „Даня Милохин хочет вернуться в Россию, но обустраивает быт в Дубае». В материалах ссылались на некоего „звёздного продюсера“, по словам которого блогер пока всех разыгрывает, чтобы проверить реакцию аудитории и медиа на своё возвращение. Также сообщается, что мнимому приезду Милохина никто не рад и что он очень боится лететь в Россию.
На материалы „Комсомольской правды“ сослались другие СМИ, например сайт „Главный региональный» и газета „Взгляд». О том, что Милохин, вероятно, остался в ОАЭ, также писали EADaily, Pravda.ru, Starhit и Womanhit.
8 сентября 2023 года некоторые СМИ сообщили, что тиктокер опубликовал в сториз в Instagram фото из самолёта, а затем выложил снимки, сделанные на Красной площади. Причём на одном из них запечатлён другой блогер — Аслан Шукаша. Причину своего приезда Милохин объяснил изданию Super.ru: „Хотел увидеть близких друзей, которых давно не видел. Соскучился по ним“. Редакция сайта уточнила, что рада возвращению блогера.
В тот же день у себя в Telegram-канале Шукаша опубликовал совместное видео с Милохиным и подписал его: „Человек первый раз в Москве“ (ролик записан в аэропорту). На YouTube, в свою очередь, можно найти видео под названием „8 сентября аэропорт Домодедово замечена сбежавшия крыса Даня Милохин„ (орфография и пунктуация автора сохранены), где блогеры запечатлены в той же одежде. 9 сентября в верифицированном паблике Милохина во „ВКонтакте“ появилась запись: „Я в 🇷🇺❤️“, а 11-го числа там же была опубликована фотография человека в той же одежде, что носит тиктокер (лицо скрыто), стоящего рядом с автомобилем российской полиции.
„Проверено“ также изучило TikTok-аккаунты Милохина и Шукаши и обнаружило там множество их совместных роликов, снятых в Москве (у некоторых указан соответствующий геотег) и опубликованных в сентябре 2023 года. Например, есть видео, снятые в ГУМе, на фоне Москва-Сити, храма Христа Спасителя и собора Василия Блаженного.
Кроме того, Милохин попал в объективы людей, гулявших по Москве. Так, сториз с тиктокером опубликовали спортсмен Байрам Кахруманов и блогер под ником kanvool. Оба видео были сняты возле ресторана Maritozzo на Патриарших прудах. Ролик с Милохиным, записанный в той же локации, появился и в Telegram-канале издания Peopletalk.
Однако вечером 11 сентября в Telegram-канале Mash и на сайте „Комсомольской правды» вышли интервью с приёмным отцом Милохина. По его словам, тиктокер мог всех разыграть и вообще не прилетать в РФ: „Честно, я сам не знаю — он мне не звонил и [брату] Илье тоже не звонил. У нас была информация от [близкого к блогеру] надёжного источника, что Даня был в Москве: так что, может быть, на один день и прилетал. Но мог и пошутить: в телефоне-то у него полно видео разных — архивных: мог любое поставить. Так же и с фото“.
В тот же день в 19:43 по московскому времени Mash сообщил, что вернувшегося в Россию Милохина якобы призовут на срочную службу в армию РФ в ближайший призыв. Соответствующее обращение направила руководству Министерства обороны глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, о чём она написала у себя в Telegram через минуту после поста Mash. При этом приёмный отец блогера сомневался, что Милохина могут призвать, поскольку у того плохое зрение. Новость о возможном призыве в беседе с изданием Daily Storm опровергла представительница тиктокера: „Информация ложная. Дальше мы пока не комментируем“. Утром 12 сентября Mash сообщил, что Милохин вылетел в Дубай из московского аэропорта Внуково в 00:50, и приложил скриншот с данными его рейса (такой рейс действительно был). Снова спустя минуту Мизулина в своём канале назвала возвращение Милохина в ОАЭ „результатом консолидации и единения гражданского общества, о котором говорит наш президент“: „Благодарю всех за поддержку, работаем“.
У себя соцсетях блогер прямо новости не комментировал, но вечером 11 сентября в Instagram-сториз написал: „Вот блин…“, а на следующий день во „ВКонтакте“ разместил своё фото с подписью: „Снова эти хейтеры“.
Таким образом, нет никаких оснований полагать, что Милохин инсценировал свой прилёт, как утверждалось в „Комсомольской правде“ и иных СМИ. Артист и его друг опубликовали множество фото и видеоматериалов из Москвы, а также блогера на улицах столицы засняли прохожие. Кроме того, несмотря на слова приёмного отца Милохина, тиктокер пробыл в России несколько дней, а не один.
Итог: Правда
Говорил ли Милохин, что дал России второй шанс?
Целиком приписываемая тиктокеру цитата звучит так: „Уехал тогда сгоряча, рвать все связи было глупо. С возрастом становишься терпимее и понимаешь, что страны, как и люди, заслуживают второго шанса. Я даю этот шанс, поэтому я здесь“. C 9 сентября 2023 года эта фраза в качестве цитаты Милохина стала распространяться по провластным Telegram-каналам, авторы которых в тех же постах называли блогера клоуном и призывали вручить ему повестку в армию. Подобные посты появились в каналах „Мир Михаила Онуфриенко» (263 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Правдивости» (207 000), „Наблюдатель» (190 000), „Первый народный» (136 000), Voblya (132 000), „Операция Z» (117 000), „Олеся Лосева» (113 000), „Скотт Риттер в Telegram» (101 000) и „Россия 2.0» (52 000). Из-за вирусной цитаты автор канала „Кирилл Фёдоров / Война история оружие» (121 000 просмотров) назвал Милохина и его аудиторию „3,14дарасами“. Аналогичные публикации встречаются во „ВКонтакте“ (примеры тут и тут) и „Дзене».
Среди СМИ о словах Милохина рассказали, например, EADaily, Tvcenter, „Экспресс газета» и „Утренний юг». Многие издания подали сюжет через реакцию актёра Оскара Кучеры, который у себя в телеграме написал (30 000 просмотров): „Да, вы не ошиблись, он нам с вами даёт второй шанс. Не мы ему. Короче, если этой мартышке разрешат тут выступать, я буду уверен, что в нашем Минкульте сидят предатели“. К примеру, так поступили сайты „Царьград», Pravda.ru, Starhit и Womanhit.
„Проверено“ не нашло подобную цитату ни в одной из соцсетей блогера; авторы новостных заметок и постов также не сообщали, где именно Милохин произнёс или написал эти слова. Наиболее ранняя публикация с цитатой о втором шансе под авторством тиктокера появилась в Telegram-канале „а вот мой яндекс кошелёк“. Там пост был размещён 9 сентября в 8:59 и набрал более 33 000 просмотров. При этом в описании канала прямо указано, что записи в нём носят сатирический характер: „Пародия, сатира на политическую действительность. Только проверенные фейки“.
На следующий день, 10 сентября, с подписью „Шалость удалась“ автор канала „а вот мой яндекс кошелёк“ опубликовал шесть скриншотов постов тех Telegram-каналов, где шутку восприняли всерьёз. Среди них „Ne.Сахар» (270 000 просмотров), Colonelcassad (267 000 просмотров), „Дядя Слава» (202 000), „Гаспарян» (83 000), а также „Шейх Тамир» (127 000), где поддельную цитату прокомментировали так: „Это всё, что нужно знать о мышлении либералов“. Шестым был канал „Zаписки vетерана» (348 000 просмотров), где спустя несколько минут после поста с цитатой вышла другая публикации со словами: „Шутка, не шутка, факт остаётся фактом — беглое пугало, певшее гимн Украины, вернулось в Россию“. Это полуопровержение репостнул канал Владимира Соловьёва (257 000 просмотров). Выпустило опровержение и издание Readovka (898 000 просмотров): „Одну из таких [шуток] едва не восприняли всерьёз несколько уважаемых каналов, опубликовав якобы слова Милохина, что он „даёт второй шанс этой стране“». О каких „уважаемых каналах“ идёт речь, не сообщается.
Таким образом, как это уже не раз происходило, авторы крупных Telegram-каналов и работники некоторых СМИ либо не захотели найти первоисточник информации перед публикацией, либо не обратили внимание на дисклеймер. „Проверено“ уже разбирало 13 других случаев, когда фальшивые сообщения от „а вот мой яндекс кошелёк“ выдавали за реальные новости. Публикации этого сатирического канала не первый раз связаны с артистами, уехавшими из России: ранее виральными становились поддельные цитаты Монеточки и Шарлота.
Итог: Сатирические новости