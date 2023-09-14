Правда ли Даня Милохин возвращался в Россию, объяснив это тем, что дал стране второй шанс?

В тот же день у себя в Telegram-канале Шукаша опубликовал совместное видео с Милохиным и подписал его: „Человек первый раз в Москве“ (ролик записан в аэропорту). На YouTube, в свою очередь, можно найти видео под названием „8 сентября аэропорт Домодедово замечена сбежавшия крыса Даня Милохин „ (орфография и пунктуация автора сохранены), где блогеры запечатлены в той же одежде. 9 сентября в верифицированном паблике Милохина во „ВКонтакте“ появилась запись: „Я в 🇷🇺❤️“, а 11-го числа там же была опубликована фотография человека в той же одежде, что носит тиктокер (лицо скрыто), стоящего рядом с автомобилем российской полиции.

8 сентября 2023 года некоторые СМИ сообщили, что тиктокер опубликовал в сториз в Instagram фото из самолёта, а затем выложил снимки, сделанные на Красной площади. Причём на одном из них запечатлён другой блогер — Аслан Шукаша. Причину своего приезда Милохин объяснил изданию Super.ru: „Хотел увидеть близких друзей, которых давно не видел. Соскучился по ним“. Редакция сайта уточнила, что рада возвращению блогера.

Кроме того, Милохин попал в объективы людей, гулявших по Москве. Так, сториз с тиктокером опубликовали спортсмен Байрам Кахруманов и блогер под ником kanvool. Оба видео были сняты возле ресторана Maritozzo на Патриарших прудах. Ролик с Милохиным, записанный в той же локации, появился и в Telegram-канале издания Peopletalk.

Однако вечером 11 сентября в Telegram-канале Mash и на сайте „Комсомольской правды» вышли интервью с приёмным отцом Милохина. По его словам, тиктокер мог всех разыграть и вообще не прилетать в РФ: „Честно, я сам не знаю — он мне не звонил и [брату] Илье тоже не звонил. У нас была информация от [близкого к блогеру] надёжного источника, что Даня был в Москве: так что, может быть, на один день и прилетал. Но мог и пошутить: в телефоне-то у него полно видео разных — архивных: мог любое поставить. Так же и с фото“.