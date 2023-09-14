В Таллинне у владельца изъяли 13 животных из-за ненадлежащего обращения

По словам ведущего специалиста северного региона Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Харлеса Каупа, условия, в которых содержали животных, оставляли желать лучшего.



“О питомцах не заботились, в связи с чем животные бродили по улицам. По этой причине их жизнь и здоровье находились в опасности. К тому же, в ходе проверки было выявлено еще несколько существенных проблем. В итоге нам не оставалось ничего другого, кроме как переместить животных в безопасную среду“, - объяснил Кауп.

В ходе проверки также выяснилось, что в домохозяйстве было еще шесть котят, некоторые из которых были больны. Об этом сообщил сам заводчик. „Животные не получали надлежащего ветеринарного лечения, поэтому было очень важно организовать ветеринарный осмотр“, - сообщил он. Животных доставили в приюты Varjupaikade MTÜ.

Изъятие животных - это крайняя мера, которая применяется только в тех случаях, когда по оценке департамента, жизнь и здоровье животных находится в опасности, в связи с чем их невозможно оставить у прежнего владельца.