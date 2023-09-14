Граждане РФ в Латвии получили отсрочку в два года для сдачи экзамена по госязыку. Сейм внес поправки в Иммиграционный закон

на гражданина РФ, запросившего временный вид на жительство, не распространяются условия, перечисленные в первой части 36-й статьи Иммиграционного закона (в этом разделе закона речь идет о случаях, когда вид на жительство аннулируется — иностранец предоставил ложные сведения о себе, он фигурирует в списке невъездных в Латвию и так далее, подробнее — с редакцией действующего Иммиграционного закона можно ознакомиться здесь):

Возрастной ценз не изменился: экзамен нужно сдавать до 75 лет



От экзамена по латышскому языку будут освобождаться только те граждане России, которым исполнилось 75 лет — это норма закона осталась прежней. Большинство Сейма проголосовало против поправки депутата от „Стабильности“ Светланы Чулковой, которая предлагала снизить возрастной ценз до 65 лет — возраста выхода на пенсию в Латвии в 2025 году. За снижение возрастного порога проголосовали только 17 депутатов Сейма — от „Стабильности“ и „Латвии на первом месте“, а также один парламентарий от Союза „зеленых„ и крестьян. Против были 43 депутата — в основном, представляющие Национальное объединение и „Новое Единство„ и один парламентарий от „Прогрессивных“, воздержались 32 депутата — в основном от Союза „зеленых“ и крестьян, „Объединенного списка“ и „Прогрессивных“.

Ранее глава Государственного центра содержания образования Лиене Вороненко утверждала, что особой разницы в результатах на экзамене в возрастной группе 65-75 лет по сравнению с иными, более молодыми, возрастными группами. А потому не было рекомендовано снижать возрастной порог.