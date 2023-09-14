Новые подробности инцидента над Черным морем: в 2022 году пилот Су-27 действительно пытался сбить самолет ВВС Британии

Западные источники в оборонных структурах обращают внимание на то, что прозвучавшая фраза действительно очень двусмысленная.

Прямого указания поразить цель, судя по всему, не было, но пилот интерпретировал слова диспетчера именно так.

По словам одного из источников Би-би-си, в команде российского наземного диспетчера пилотам Су-27 прозвучали слова „у вас есть цель“.

Обнародовать детали перехвата британские власти не планируют и не объясняют, почему до сих пор делали вид, что верят официальной версии России.

„Мы всегда стремимся обеспечивать безопасность наших операций, избегать ненужной эскалации и информировать общественность и международное сообщество“, — заявил представитель ведомства.

В Минобороны Великобритании объясняют, что перехват российского эфира стал возможен благодаря тому, что самолет Rivet Joint, подвергшийся атаке, оснащен специальными датчиками.

Однако пилот второго Су-27 понял приказ иначе, и когда его ведомый выпустил ракету, возмутился и выругался.

Как следует из перехваченных переговоров, один из российских пилотов посчитал, что ему дано разрешение атаковать британский самолет — после того, как с российской наземной станции поступила команда, которую можно было толковать двояко.

Экипаж самолета-разведчика Королевских ВВС, в котором было около 30 человек, выполнял миссию по наблюдению за Черным морем в международном воздушном пространстве 29 сентября прошлого года, когда встретил два российских истребителя Су-27.

Однако сейчас три высокопоставленных источника в западных оборонных ведомствах сообщили Би-би-си, что перехваченные разговоры российских пилотов и их диспетчеров рисуют картину, которая очень сильно отличается от официальной версии произошедшего, подчеркивает корреспондент Би-би-си по вопросам обороны Джонатан Бил (оригинал его статьи на английском языке - здесь ).

В 2022 году российское Министерство обороны заявило, что инцидент был вызван технической неисправностью, принесло свои извинения, которые британская сторона публично приняла.

По их словам, подобные формулировки свидетельствуют о вопиющем непрофессионализме тех, кто был вовлечен в ситуацию. Пилоты и диспетчеры ВВС НАТО используют предельно точные формулировки приказов.

Результатом размытого указания российского диспетчера чуть не стала трагедия: один из пилотов выпустил ракету типа „воздух-воздух“ по британскому Rivet Joint.

Источники Би-би-си уверены, что экипаж Королевских ВВС не погиб только потому, что наведение по цели было не совсем точным. Ни о каких технических неисправностях, которые, по официальной версии российской стороны, якобы стали причиной самопроизвольного пуска ракеты, речь не идет, говорят западные эксперты.

Также известно, что после пуска между двумя российскими пилотами произошел разговор на повышенных тонах.

Из перехвата слышно, как пилот второй машины обрушился на своего коллегу с матом и кричал, что никакой команды стрелять не было.

Однако несмотря на это, первый пилот выпустил еще одну ракету.

По словам британских источников в Минобороны, вторая ракета просто упала с крыла, что свидетельствует либо о ее неисправности, либо о том, что ее запуск был прерван.

Через три недели после инцидента, в октябре 2022 года, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон принимает версию российской стороны о технических неисправностях.

„Мы не считаем этот инцидент преднамеренной эскалацией со стороны россиян, и наш анализ произошедшего тоже подтверждает, что произошел технический сбой“, — заявил Уоллес.

Однако сейчас выясняется, что обе ракеты были выпущены целенаправленно, и технические неполадки случились со второй уже после пуска.

Известно также, что американская разведка с самого начала не была склонна считать инцидент над Черным морем досадной технической случайностью и предупреждала об этом своих британских коллег.

Почему Британия скрыла, что знает правду

Одной из причин, говорят эксперты, могло быть нежелание британского командования обнародовать свои истинные возможности в сборе информации и технике перехватов.