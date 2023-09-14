Обзор: кто те футболисты, которые обвиняются в организации договорных матчей в чемпионате Эстонии?
Дисциплинарная комиссия Эстонского футбольного союза (ЭФС) наложила бессрочный запрет на футбольную деятельность Анатолия Лысанова, Николая Лысанова, Андрея Ломова, Антона Любеева и Антона Помазана.
ЭФС начал дисциплинарное расследование по поводу возможного нарушения восьми пунктов дисциплинарного регламента. Пункты дисциплинарного регулирования, положенные в основу расследования, говорят, в том числе, о честности соревнований, мошенничестве, прямом или косвенном согласовании хода игры и/или результата заранее, прямом или косвенном участии в ставках. Дисциплинарная комиссия обосновала свое решение серьезностью полученной информации и нулевой толерантностью в отношении договорных матчей.
Если дисциплинарное расследование ЭФС касалось футбольных правил, то в деле, которое начнет слушаться на следующей неделе в Харьюском уездном суде, Государственная прокуратура обвиняет в общей сложности семь человек в мошенничестве по подозрению в организации договорных матчей.
Но где же играли в прошлом люди, подозреваемые в мошенничестве на ставках?
Анатолий Лысанов: 37-летний Лысанов в этом году представлял таллиннскую команду „Пуума“, выступающую в третьей лиге, в общей сложности он сыграл за них в семи матчах. В 2008 году Лысанов выступал за столичный „Калев“ в четырёх матчах Высшей лиги, а в Первой лиге он выступал за дубль „ТФМК“, „Кивиыли Тамме Авто“ и таллиннскую „Пууму“. Кроме того, он выступал в низших лигах за таллиннский „Арарат“, „Кивиыли Ибрис“ и „FC Ühinenud Depood“.
Николай Лысанов: 40-летний Лысанов играл в Высшей лиге Эстонии с 2000 по 2009 год, представляя нарвский „Транс“ и тартуские клубы „Меркуури“ и „Таммеку“. В низших лигах он представлял таллиннский клуб „Пуума“, „Рист“, тартуский „ХаСерва“ и кивиыльские клубы „Ирбис“ и „Тамме-Авто“. В 2013 году он также выступал за команду „ValiceCar“ в чемпионате Эстонии по пляжному футболу. В этом году Лысанов забил два гола в семи матчах за таллиннскую „Пууму“.
Андрей Ломов: 24-летний Андрей Ломов имеет российское гражданство, сообщается на сайте ЭФС. Ломов, тренировавшийся в таллиннском „Легионе“, провел свои первые матчи на взрослом уровне во второй лиге в 2016 году. С тех пор он выступал в низших лигах за „Легион“, а также за „Нымме Калью“ и таллинский „Арарат“. Последнее официальное выступление состоялось в 2021 году.
Антон Любеев: 25-летний россиянин в юношеском возрасте выступал в командах „ТФМК“ и „Легион“, где играл в низших лигах до 2022 года. В этом сезоне Любеев присоединился к таллинскому клубу „Пуума“ и забил один гол в 11 матчах.
Антон Помазан: 40-летний Помазан выступал в Высшей лиге Эстонии за нарвский „Транс“ и „Лоотус“ из Кохтла-Ярве, в Первой лиге - за „Силламяэ Калев“ и „Тарту Меркуур“. В низших лигах Помазан также выступал за „Лоотус“ и таллиннский „Калев“, но в эстонском чемпионате не играл с 2007 года.
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