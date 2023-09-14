Обзор: кто те футболисты, которые обвиняются в организации договорных матчей в чемпионате Эстонии?

ЭФС начал дисциплинарное расследование по поводу возможного нарушения восьми пунктов дисциплинарного регламента. Пункты дисциплинарного регулирования, положенные в основу расследования, говорят, в том числе, о честности соревнований, мошенничестве, прямом или косвенном согласовании хода игры и/или результата заранее, прямом или косвенном участии в ставках. Дисциплинарная комиссия обосновала свое решение серьезностью полученной информации и нулевой толерантностью в отношении договорных матчей.

Если дисциплинарное расследование ЭФС касалось футбольных правил, то в деле, которое начнет слушаться на следующей неделе в Харьюском уездном суде, Государственная прокуратура обвиняет в общей сложности семь человек в мошенничестве по подозрению в организации договорных матчей.

Но где же играли в прошлом люди, подозреваемые в мошенничестве на ставках?

Анатолий Лысанов: 37-летний Лысанов в этом году представлял таллиннскую команду „Пуума“, выступающую в третьей лиге, в общей сложности он сыграл за них в семи матчах. В 2008 году Лысанов выступал за столичный „Калев“ в четырёх матчах Высшей лиги, а в Первой лиге он выступал за дубль „ТФМК“, „Кивиыли Тамме Авто“ и таллиннскую „Пууму“. Кроме того, он выступал в низших лигах за таллиннский „Арарат“, „Кивиыли Ибрис“ и „FC Ühinenud Depood“.

Николай Лысанов: 40-летний Лысанов играл в Высшей лиге Эстонии с 2000 по 2009 год, представляя нарвский „Транс“ и тартуские клубы „Меркуури“ и „Таммеку“. В низших лигах он представлял таллиннский клуб „Пуума“, „Рист“, тартуский „ХаСерва“ и кивиыльские клубы „Ирбис“ и „Тамме-Авто“. В 2013 году он также выступал за команду „ValiceCar“ в чемпионате Эстонии по пляжному футболу. В этом году Лысанов забил два гола в семи матчах за таллиннскую „Пууму“.