Первое слушание по делу мошенников, занимающихся ставками, состоится в среду утром

Прокуратура предъявила обвинения в мошенничестве 37-летнему Анатолию, 40-летнему Николаю, 43-летнему Антону, 36-летнему Артуру, 24-летнему Андрею, 25-летнему Антону и 40-летнему Антону по подозрению в организации договорных матчей.

Согласно обвинительному заключению, Антон (37) и Николай (40) организовали преступную группу, специализировавшуюся на договорных матчах, и включили в нее людей, которые были готовы сыграть на оговоренный результат в пяти футбольных матчах, выбранных ими в апреле и мае прошлого года. Кроме того, согласно обвинительному заключению, они вербовали людей, которые, имея аккаунты на одном из букмекерских сайтов, делали ставки на оговоренную сумму на конкретный матч с заранее обговоренным результатом.

Обвинительное заключение касается трех матчей Первой „В“ лиги чемпионата Эстонии и двух матчей в Латвии, на которые делала ставки через Bet365 и других букмекерах, установить которые не удалось. Согласно обвинительному заключению, обвиняемые заработали не менее 17 000 евро преступного дохода от двух договорных матчей, состоявшихся в апреле.

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