ПОДКАСТ | Илья Бер: я не готов дарить машину эстонскому государству при всей любви к стране(24)
„В первую очередь, это бьет по людям с отчётливой антивоенной и антипутинской позицией. Именно по ним надо ударить, чтобы режим рухнул?“ - прокомментировал журналист Илья Бер вероятность конфискации автомобилей с российскими номерами в Эстонии. Слушайте подкаст RusDelfi.
Подкаст:
Правительство Эстонии обсуждает возможность конфискации автомобилей с российскими номерами, которые уже находятся в стране. По словам министра МВД Лаури Ляэнеметса, это нужно сделать как можно скорее из-за санкций Еврокомиссии. При этом многие другие страны не поддержали его идею.
Журналист Delfi и главред портала „Проверено. Медиа“ Илья Бер живет в Эстонии с марта 2022 года. Приехал он сюда как раз на машине с российскими номерами и пользовался ею ровно до вчерашнего дня. Но теперь вынужден был отправить машину назад в РФ. „Вчера утром моя машина с российскими номерами была в Эстонии. Сегодня утром она уже в России, потому что я не готов дарить ее эстонскому государству при всей любви к этой стране“, - говорит Илья Бер. Его жена вчера днем села за руль и поехала в Россию.
Илья уже давно запланировал перерегистрацию своего автомобиля как раз на середину сентября. „Я этого не сделал раньше не по каким-то особым причинам, мне просто было некогда. У меня очень много работы. Мне самому было не очень приятно видеть российский флаг на номерном знаке“, - продолжает он.
„Я заранее прочитал в интернете, что обязан получить эстонские номера не позднее, чем через 12 месяцев после последнего въезда в Эстонию. При этом получить эстонские номера может только человек, имеющий вид на жительство - постоянный или временный. Визы не подходят. Тогда до вида на жительства мне было еще далеко, поэтому не торопился. Временный вид на жительство я получил в конце октября прошлого года. Получается, у меня сейчас был еще месяц для регистрации автомобиля, чем я и думал заняться“, - говорит Бер.
После публикации первых новостей о возможной конфискации машины, Илья сразу обратился в Транспортный департамент. Но ему сказали, что перерегистрировать автомобиль уже невозможно - из-за санкций.
„Я думал, раз получил временный вид на жительство в конце октября, то мы сможем сменить номера как раз в течение года - до конца октября 2023. При этом в последний раз жена возила дочку в Россию к бабушке и дедушке в марте этого года. Только сейчас выяснилось, что въехавшие после 8 января 2023 года автомобили перерегистрировать нельзя. То есть оказалось, что в марте мы утратили возможность зарегистрировать автомобиль в Эстонии. Поэтому жена собралась и сразу поехала в Петербург“, - рассказывает Бер.
Самому Илье возвращаться в Россию опасно. „После публикаций о Буче я попал под полицейскую проверку. Уголовное дело не было возбуждено, но это можно сделать по щелчку. Узнать об этом, находясь в России, совсем не хочется. Поэтому я туда не езжу“, - добавил журналист.
Как пример разумных ограничений он приводит борьбу с коронавирусом. „Мы недавно видели пример разумного ограничения прав и свобод граждан для общественного блага - антикоронавирусные меры. Карантин, практически домашний арест, закрытые кафе. Но было понятно, какую пользу эти ограничения могут принести.
В данной ситуации, я вижу только вред. Каковы заявленные цели? Санкции должны разрушить режим Путина, Украина должна победить. Я к этим целям присоединяюсь полностью. Но хоть какую-то связь между конфискацией автомобилей и этой целью вы можете обосновать? Как это поможет? Сейчас машины с российскими номерами уедут в Россию. Скорее всего, они будут там проданы. Если с момента покупки прошло меньше трёх лет, то владелец заплатит налог - 13%. Я продам свою машину и заплачу путинскому государству деньги, которые потом пойдут на войну. А есть ещё и проблема с украинскими беженцами, которых те самые россияне (вне и внутри России) эвакуируют в Европу; часто именно на автомобилях с запрещёнными теперь номерами. То есть в первую очередь, это бьет по людям с отчётливой антивоенной и антипутинской позицией. Именно по ним надо ударить, чтобы режим рухнул?“ - резюмирует Илья Бер.
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