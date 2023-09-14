ПОДКАСТ | Илья Бер: я не готов дарить машину эстонскому государству при всей любви к стране

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Правительство Эстонии обсуждает возможность конфискации автомобилей с российскими номерами, которые уже находятся в стране. По словам министра МВД Лаури Ляэнеметса, это нужно сделать как можно скорее из-за санкций Еврокомиссии. При этом многие другие страны не поддержали его идею.

Журналист Delfi и главред портала „Проверено. Медиа“ Илья Бер живет в Эстонии с марта 2022 года. Приехал он сюда как раз на машине с российскими номерами и пользовался ею ровно до вчерашнего дня. Но теперь вынужден был отправить машину назад в РФ. „Вчера утром моя машина с российскими номерами была в Эстонии. Сегодня утром она уже в России, потому что я не готов дарить ее эстонскому государству при всей любви к этой стране“, - говорит Илья Бер. Его жена вчера днем села за руль и поехала в Россию.

Илья уже давно запланировал перерегистрацию своего автомобиля как раз на середину сентября. „Я этого не сделал раньше не по каким-то особым причинам, мне просто было некогда. У меня очень много работы. Мне самому было не очень приятно видеть российский флаг на номерном знаке“, - продолжает он.

„Я заранее прочитал в интернете, что обязан получить эстонские номера не позднее, чем через 12 месяцев после последнего въезда в Эстонию. При этом получить эстонские номера может только человек, имеющий вид на жительство - постоянный или временный. Визы не подходят. Тогда до вида на жительства мне было еще далеко, поэтому не торопился. Временный вид на жительство я получил в конце октября прошлого года. Получается, у меня сейчас был еще месяц для регистрации автомобиля, чем я и думал заняться“, - говорит Бер.

После публикации первых новостей о возможной конфискации машины, Илья сразу обратился в Транспортный департамент. Но ему сказали, что перерегистрировать автомобиль уже невозможно - из-за санкций.