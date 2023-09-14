МНЕНИЕ | Промедление европейских политиков может стоить Украине победы

Перемирие не может быть альтернативой. Его издержки будут огромны и ужасны для нас всех, а не только для Украины.

И если кто-то всерьез считает, что Украину нужно принудить пойти на какой-то мир, это означает что: а) вы не знаете историю, и б) верите в возможность договориться с преступником Путин ым и в то, что он сдержит слово. Это наивно и прискорбно.

- придет не только за Украиной. Мы слышим достаточно громкие голоса, что Молдова тоже „наша“, в странах Балтии живут нацисты, НАТО надо отодвинуть до границ 1998 года и так далее.

- Россия проведет мобилизацию (назвав ее „плановой ограниченной оптимизацией армейского состава“), увеличит расходы военно-промышленного комплекса и через год, два, три придет опять терроризировать и убивать соседей, только станет более сильной;

Перед тем, как я отмечу, в каких именно трех пунктах каждый из нас может значительно больше и лучше помочь Украине, хотелось бы обрисовать „сценарии Маска“ - перемирие и потерю украинских территорий. Что же будет дальше?

Тем самым у нас создается впечатление, что мы прикладываем огромные усилия, а война то ли застыла, то ли как-то забуксовала. И в условиях этой липкой видимости безнадеги многим кажется, что пора искать другой исход, нежели ожидать военного поражения России. Но такое мышление только врагу на руку.

Отмечу, что мы все живем в некоем информационном пузыре, из которого следует, что Россия зажата в тиски суровых санкций и вот-вот согнется, Украина получает все больше самого современного вооружения и вот-вот одержит сокрушительную победу, а мы сами помогаем приблизить победу и, стиснув зубы, оплачиваем счета за электроэнергию, топливо, помогаем беженцам и т.д.

А что мы можем сделать?

Экономические санкции

Большинство экономистов не ожидало, что российская экономика рухнет в результате санкций. Многие западные политики наивно верили (и продолжают верить), что россияне не потерпят падения уровня своих доходов и жизни. Во-первых, большая часть россиян как жила на картошке с огорода, самогоне и пельменях, так и продолжает жить, с войной или без. Во-вторых, так называемые „гробовые деньги“ номинально стимулируют экономику. Грубо говоря, „Паша умер, но от него и так толку было немного, а так вот купили квартиру, „Ладу“, сделали ремонт, раздали долги…“ Это трагично для будущего России, но Путину важно то, что сейчас, а не то, что будет потом.

Как можно качественно улучшить наши санкции? 1) экспорт санкционных товаров и 2) потолок цен на российской нефти. Первый пункт мне кажется наиболее важным. Посмотрите на экспорт ЕС в такие страны, как Казахстан, Кыргызстан, Армения и Грузия. Анализ Financial Times показал, что от половины товаров двойного назначения стоимостью в 2 миллиарда евро, попадающих под санкции и экспортированных в Казахстан, Кыргызстан и Армению, „исчезает“ и не доходит до заявленных получателей. Стоимость немецкого экспорта в Россию в январе-марте упала более чем на 47%, но экспорт из Германии в Кыргызстан вырос примерно на 949% до 170 миллионов евро, как показывает анализ Reuters, основанный на данных немецкого статистического управления. Германия здесь совершенно не исключение.

Все понимают, куда это идет, но продолжают продавать, грузить, поставлять и т.д. Как показал неприятный пример Эстонии, когда говорят деньги, даже родственники премьер-министра отключают на время свой моральный компас. Горько читать, что в условиях „строжайших“ санкций, Россия в 2023 г. нарастила, а не уменьшила производство ракет. Судя по всему, санкции не сильно соблюдаются, и это нужно немедленно прекратить.

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