МНЕНИЕ | Промедление европейских политиков может стоить Украине победы
Не мне одному кажется, что в Европе и в мире начинает складывается некая усталость от российской агрессии в Украине. Причин для этого много. За эти полтора года мы увидели нечеловеческую жестокость и преступления со стороны российских военных. Шок и ужас войны постепенно притупился и стал некоей обыденностью, фоном, под который мы едем на работу, ужинаем у телевизора или листаем новостную ленту Фейсбука, пишет профессор Петер Зашев.
Отмечу, что мы все живем в некоем информационном пузыре, из которого следует, что Россия зажата в тиски суровых санкций и вот-вот согнется, Украина получает все больше самого современного вооружения и вот-вот одержит сокрушительную победу, а мы сами помогаем приблизить победу и, стиснув зубы, оплачиваем счета за электроэнергию, топливо, помогаем беженцам и т.д.
Тем самым у нас создается впечатление, что мы прикладываем огромные усилия, а война то ли застыла, то ли как-то забуксовала. И в условиях этой липкой видимости безнадеги многим кажется, что пора искать другой исход, нежели ожидать военного поражения России. Но такое мышление только врагу на руку.
Перед тем, как я отмечу, в каких именно трех пунктах каждый из нас может значительно больше и лучше помочь Украине, хотелось бы обрисовать „сценарии Маска“ - перемирие и потерю украинских территорий. Что же будет дальше?
- дальше Россия еще больше закрепится на оккупированных территориях, и освободить их станет практически невозможно;
- Россия проведет мобилизацию (назвав ее „плановой ограниченной оптимизацией армейского состава“), увеличит расходы военно-промышленного комплекса и через год, два, три придет опять терроризировать и убивать соседей, только станет более сильной;
- придет не только за Украиной. Мы слышим достаточно громкие голоса, что Молдова тоже „наша“, в странах Балтии живут нацисты, НАТО надо отодвинуть до границ 1998 года и так далее.
И если кто-то всерьез считает, что Украину нужно принудить пойти на какой-то мир, это означает что: а) вы не знаете историю, и б) верите в возможность договориться с преступником Путиным и в то, что он сдержит слово. Это наивно и прискорбно.
Мне думается, нужно переосмыслить происходящее и понять три простые вещи:
Перемирие не может быть альтернативой. Его издержки будут огромны и ужасны для нас всех, а не только для Украины.
Русская агрессия в Украине не спринт, а марафон – от нас ожидается продолжительная моральная, духовная и материальная стойкость.
Мы можем сделать больше для скорой победы Украины.
А что мы можем сделать?
Экономические санкции
Большинство экономистов не ожидало, что российская экономика рухнет в результате санкций. Многие западные политики наивно верили (и продолжают верить), что россияне не потерпят падения уровня своих доходов и жизни. Во-первых, большая часть россиян как жила на картошке с огорода, самогоне и пельменях, так и продолжает жить, с войной или без. Во-вторых, так называемые „гробовые деньги“ номинально стимулируют экономику. Грубо говоря, „Паша умер, но от него и так толку было немного, а так вот купили квартиру, „Ладу“, сделали ремонт, раздали долги…“ Это трагично для будущего России, но Путину важно то, что сейчас, а не то, что будет потом.
Как можно качественно улучшить наши санкции? 1) экспорт санкционных товаров и 2) потолок цен на российской нефти. Первый пункт мне кажется наиболее важным. Посмотрите на экспорт ЕС в такие страны, как Казахстан, Кыргызстан, Армения и Грузия. Анализ Financial Times показал, что от половины товаров двойного назначения стоимостью в 2 миллиарда евро, попадающих под санкции и экспортированных в Казахстан, Кыргызстан и Армению, „исчезает“ и не доходит до заявленных получателей. Стоимость немецкого экспорта в Россию в январе-марте упала более чем на 47%, но экспорт из Германии в Кыргызстан вырос примерно на 949% до 170 миллионов евро, как показывает анализ Reuters, основанный на данных немецкого статистического управления. Германия здесь совершенно не исключение.
Все понимают, куда это идет, но продолжают продавать, грузить, поставлять и т.д. Как показал неприятный пример Эстонии, когда говорят деньги, даже родственники премьер-министра отключают на время свой моральный компас. Горько читать, что в условиях „строжайших“ санкций, Россия в 2023 г. нарастила, а не уменьшила производство ракет. Судя по всему, санкции не сильно соблюдаются, и это нужно немедленно прекратить.
Больше вооружения Украине
В своем уме многие из нас создали себе некий ажиотаж около ожидаемого прошлым летом контрнаступления ВСУ. И ожидали чуда, думая, „остановятся ли ВСУ перед Тулой или все-таки до Москвы дойдут“. Действительность иная. Вооружение в ВСУ поступает, но поступает медленно и с рядом препятствий: „нет, такое вооружение никак нельзя поставить – может и можно, но маловероятно – пусть сначала США поставят, а потом уже мы – ну да, надо посмотреть, если и как – да, давайте… 50 танков… осенью“. В этих условиях многие западные политики воспринимают украинскую настойчивость как „неблагодарность“, забывая, что пара месяцев обсуждения в кондиционированных офисах равняется еще паре тысяч убитых украинцев. Ждем ATACMS, ждем Taurus, ждем машин разминирования и т.д. Можем больше, лучше и быстрее. Я не понимаю, чего мы ждем? Почему такая медлительность и осторожность?!
Роль российской оппозиции
Уже полтора года слышим их в целом умный, интересный, верный и логичный анализ процессов, происходящих в России. Но не слышим реальных предложений того, как свернуть кровавый и пагубный для России путинский режим. Складывается впечатление, что когда Украина победит, российские оппозиционеры выйдут из своих передач на Youtube-каналах, чтобы получить (а не взять!) власть в России. Я понимаю моральное превосходство и символизм быть несправедливо арестованным, осужденным и сесть в тюрьму, и испытываю огромное уважение к этим стоическим заключенным. Но я не вижу реальных планов того, как можно победить Путина. Хотите помочь ВСУ, призывайте россиян записаться в их ряды добровольцами! Вам не нравится как идеологическая основа Русский добровольческий корпус? Без проблем, организуйте свой Русский Освободительный Корпус или вступите в иностранный легион ВСУ. Организуйте гражданское неповиновение и сопротивление внутри страны. Давно необходимы конкретные действия, а не очередная сессия рассуждений о сути режима и сложных социо-экономических явлениях в российском обществе.
Режим сам по себе не рухнет, и власть просто так никто не отдаст. А вместо четких предложений мы слышим вечный и неинтересный спор на тему „участвовать в российских выборах или нет?“ Какие выборы, друзья? В России нет независимых СМИ, нет прозрачных выборов, все оппозиционные политики в тюрьме или в изгнании, нет возможность публичной дискуссии – это не выборы, и принимать в них участие - только придавать легитимность путинскому режиму.
Все, что я хочу довести до внимания уважаемого читателя, сводится к двум пунктам:
Перемирие - исключительно опасная альтернатива не только для Украины, но и для всех нас.
Мы очень далеки от того, чтобы сказать: „Мы сделали все, что смогли!“ Нет, можем и должны сделать значительно больше!
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