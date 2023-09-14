Мнение
14.09.2023, 12:33

МНЕНИЕ | Каким русским политикам доверяют в Эстонии и будут ли перемены?

 
Дмитрий Иванов
публицист
Eesti Keskerakonna erakorraline kongress Paides 2023
Eesti Keskerakonna erakorraline kongress Paides 2023
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В связи с маргинализацией существовавших на заре восстановленной независимости т.н. русских партий долгие годы абсолютным фаворитом русскоязычных избирателей была Центристская партия, бывший лидер которой Эдгар Сависаар умело лавировал между интересами эстонской части общества и неэстонцами, позволяя занимать некоторые важные посты в муниципалитетах и на государственном уровне в т.ч. русским, отмечает публицист Дмитрий Иванов.

Сейчас, когда с момента парламентских выборов прошло уже почти полгода, а до очередных выборов (на этот раз в Европарламент) остается ещё около года, самое время задуматься о том, кому в Эстонии доверяют в данный момент и будут доверять в будущем русскоязычные избиратели.

Конечно, абсолютно точно спрогнозировать изменение настроений среди избирателей сложно – на них постоянно оказывают влияние меняющаяся экономическая ситуация и текущая политика. Влияют на это и некоторые внешнеполитические факторы, в т.ч. события в Украине. И всё же политический ландшафт нашей страны в силу размеров республики и численности населения достаточно невелик. При этом просчитать настроения русскоязычного населения в отдельности ещё проще, ведь не секрет, что данная категория людей предпочитает не разбираться в нюансах идеологии эстонских партий, а часто „клюёт“ на лозунги, непосредственно касающиеся русскоязычного меньшинства. Возможно, данный подход и не очень дальновиден с точки зрения строительства единого Эстонского государства, но не учитывать его в любом случае нельзя.

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