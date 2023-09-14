14.09.2023, 12:33
МНЕНИЕ | Каким русским политикам доверяют в Эстонии и будут ли перемены?
ФОТО: | Delfi Meedia
В связи с маргинализацией существовавших на заре восстановленной независимости т.н. русских партий долгие годы абсолютным фаворитом русскоязычных избирателей была Центристская партия, бывший лидер которой Эдгар Сависаар умело лавировал между интересами эстонской части общества и неэстонцами, позволяя занимать некоторые важные посты в муниципалитетах и на государственном уровне в т.ч. русским, отмечает публицист Дмитрий Иванов.
Сейчас, когда с момента парламентских выборов прошло уже почти полгода, а до очередных выборов (на этот раз в Европарламент) остается ещё около года, самое время задуматься о том, кому в Эстонии доверяют в данный момент и будут доверять в будущем русскоязычные избиратели.