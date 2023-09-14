МНЕНИЕ | Каким русским политикам доверяют в Эстонии и будут ли перемены?

Сейчас, когда с момента парламентских выборов прошло уже почти полгода, а до очередных выборов (на этот раз в Европарламент ) остается ещё около года, самое время задуматься о том, кому в Эстонии доверяют в данный момент и будут доверять в будущем русскоязычные избиратели.

Конечно, абсолютно точно спрогнозировать изменение настроений среди избирателей сложно – на них постоянно оказывают влияние меняющаяся экономическая ситуация и текущая политика. Влияют на это и некоторые внешнеполитические факторы, в т.ч. события в Украине. И всё же политический ландшафт нашей страны в силу размеров республики и численности населения достаточно невелик. При этом просчитать настроения русскоязычного населения в отдельности ещё проще, ведь не секрет, что данная категория людей предпочитает не разбираться в нюансах идеологии эстонских партий, а часто „клюёт“ на лозунги, непосредственно касающиеся русскоязычного меньшинства. Возможно, данный подход и не очень дальновиден с точки зрения строительства единого Эстонского государства, но не учитывать его в любом случае нельзя.