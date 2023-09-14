Не пропустите! В ласнамяэском парке состоится осенняя ярмарка

„В этом году в Ласнамяэ уже прошли два крупных торговых мероприятия: весенняя ярмарка и Фестиваль пирогов. Второй год подряд мы проводим осеннюю ярмарку для жителей Ласнамяэ, чтобы все желающие могли насладиться осенними товарами“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Старейшина добавила, что все потенциальные продавцы могут зарегистрироваться в качестве торговцев на ярмарке. Однако стоит помнить, что ярмарка является безалкогольной и продажа алкогольных напитков в любом виде на ней запрещена.

Осенняя ярмарка состоится в субботу, 7 октября, с 11 до 16 часов в парке Тондилоо. К участию приглашаются фермеры и продавцы садовой продукции, а также продавцы мясных и рыбных продуктов и разнообразной вкусной выпечки. Приветствуются изделия собственного производства, одежда, обувь и аксессуары. Чтобы торговля была успешной, товары должны быть сезонными.

Организацией ярмарки занимается Domino OÜ. В настоящее время зарегистрировано более 60 продавцов, новые участники могут присоединиться, зарегистрировавшись в качестве торговцев по телефону 529 2635 или написав письмо на laat@domino.ee .

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