ВИДЕО | В Крыму прозвучали взрывы. Минобороны РФ отчиталось о сбитых беспилотниках
В ночь на 14 сентября в районе Евпатории произошло несколько взрывов. Фото и видео появились в местных телеграм-каналах, - сообщает телеграм-канал Meduza-LIVE.
По неподтвержденной версии, целью атаки была база ПВО между селами Уютное и Молочное. Минобороны сообщило, что около пяти утра по Москве средствами ПВО над Крымом были уничтожены 11 беспилотников самолетного типа. Обломки как минимум одного из сбитых дронов упали во дворы в Евпатории. Пресс-секретарь оперативного командования ВСУ „Юг“ Наталья Гуменюк прокомментировала взрывы: „Сосредоточение военных объектов, наличие рядом аэродрома — все это говорит о том, что работа осуществляется абсолютно плановая. Цели законные, целые военные“. Назначенные Россией власти аннексированного полуострова пока не комментировали случившееся. Информации о последствиях атаки также пока нет.
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