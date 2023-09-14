ВИДЕО | В Крыму прозвучали взрывы. Минобороны РФ отчиталось о сбитых беспилотниках

По неподтвержденной версии, целью атаки была база ПВО между селами Уютное и Молочное. Минобороны сообщило , что около пяти утра по Москве средствами ПВО над Крымом были уничтожены 11 беспилотников самолетного типа. Обломки как минимум одного из сбитых дронов упали во дворы в Евпатории. Пресс-секретарь оперативного командования ВСУ „Юг“ Наталья Гуменюк прокомментировала взрывы: „Сосредоточение военных объектов, наличие рядом аэродрома — все это говорит о том, что работа осуществляется абсолютно плановая. Цели законные, целые военные“. Назначенные Россией власти аннексированного полуострова пока не комментировали случившееся. Информации о последствиях атаки также пока нет.