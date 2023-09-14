При обстреле Херсонской области погиб маленький ребенок

Об обстреле сообщил офис генпрокурора Украины. По версии ведомства, российские войска нанесли удар по Новодмитровке после полуночи 14 сентября. Снаряды попали по частному дому, в результате шестилетний ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Его старшего брата доставили в больницу. Трое соседей, которые пытались помочь, были ранены.