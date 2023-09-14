14.09.2023, 08:46
При обстреле Херсонской области погиб маленький ребенок
ФОТО: Офис генпрокурора Украины
Шестилетний ребенок погиб при обстреле села Новодмитровка Херсонской области. Его 13-летний брат госпитализирован в тяжелом состоянии, передает телеграм-канал Meduza.
Об обстреле сообщил офис генпрокурора Украины. По версии ведомства, российские войска нанесли удар по Новодмитровке после полуночи 14 сентября. Снаряды попали по частному дому, в результате шестилетний ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Его старшего брата доставили в больницу. Трое соседей, которые пытались помочь, были ранены.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.