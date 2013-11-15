ВИДЕО | Футбольный клуб „Сауэ“ стал обладателем Малого кубка Эстонии на глазах у рекордного количества зрителей

Финал на стадионе „А. Ле Кок Арена“ проходил в равной борьбе, ни одна из команд не забила в первом тайме: „Сауэ“ доминировал во владении мячом, а „Запоос“ пытался контратаковать, но ни одна из команд не смогла реализовать возникающие моменты. Второй тайм начался примерно так же, пока на 56-й минуте „Сауэ“ не вышел вперед: после неразберихи в штрафной площади „Запооса“ пас Йоосепа Юхи нашел Ааре Авила, который красивым дальним ударом поразил ворота соперника.

На 60-й минуте обе команды начали наращивать темп игры: футболисты „Сауэ“ хотели закрепить свое преимущество, а „Запоос“ хотел сравнять счет. Очень многообещающая атака „Запооса“ произошла на 66-й минуте, когда капитан Хуго Ребане вышел один на один с вратарем и нанес два удара по воротам, но первый из них был отбит вратарем „Сауэ“ Каспаром Коттером, а после второй попытки мяч пролетел над перекладиной. Через три минуты футболисты „Сауэ“ провели хорошую атаку, когда автор первого гола Авила проскочил мимо нескольких защитников в штрафной и нанес удар, но мяч попал в штангу.

Второй очень перспективный момент у „Запооса“ возник на 77-й минуте, когда Марк-Рене Вяльяс, пройдя по левому флангу вблизи штрафной, нанес точный удар, но Коттер снова выручил команду. Янар Пайо решил исход матча в дополнительное время, когда в штрафной площади „Запооса“ он хорошо сыграл в пас с Оттом Оттисом и Рауно Ныммиком, после чего переправил мяч в ворота.

Клуб „Сауэ“ во второй раз стал обладателем Малого кубка Эстонии: в 2018 году они обыграли футбольный клуб из Раасику „Джокер“ со счетом 2:0.

На трибунах А. Ле Кок Арены присутствовало 1374 зрителя, что является самым высоким показателем за всю историю финалов Малого кубка Эстонии.

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