Миллион алых роз? К кругу организаторов митинга в защиту Катри Райк присоединились десятки нарвитян, дополнив его концепцию красивым жестом
Теперь к Владимиру Каштану, инициатору митинга в защиту мэра Катри Райк, которой в эту субботу будет выражено недоверие новосозданной фракцией „Нарва“ во главе с Алексеем Евграфовым, присоединились десятки человек, и круг организаторов значительно расширился.
Мероприятие зарегистрировано в Департаменте полиции и погранохраны и пройдет в субботу, 16 сентября, перед зданием Нарвской Ратуши за полчаса до заседания городского собрания - в 9.30. Организаторы надеются, что все неравнодушные к судьбе города и те, кто по-прежнему считает, что Катри Райк - достойный мэр, смогут в эту субботу прийти на митинг и поддержать ее.
Организаторы акции дополнили мероприятие красивым жестом: они придут на акцию с большим количеством красных роз, и каждый из горожан, кто тоже захочет участвовать в этом, в знак солидарности может взять с собой длинную алую розу - цветок, с которым, по словам Катри, у нее ассоциируется Нарва. После цветы будут собраны в большой букет и подарены Райк в знак поддержки и против решения 18 депутатов, поставивших свои подписи под вотумом недоверия.
„Активность на выборах в Нарве всегда была самой низкой по стране, голоса покупались и „выжимались“. Лишь небольшая надежда появилась перед последними выборами, когда Катри собрала вокруг себя людей, готовых поддержать ее. В итоге за будущего мэра проголосовали 4512 нарвитян, что паровозом протащило в горсобрание и тот список людей, которые поддерживали ее в борьбе за честное, открытое управление городом во имя его развития. И теперь 18 человек хотят отправить Катри в отставку? Они ее, конечно, отправят, рука не дрогнет, тем самым, по сути, наплевав на мнение более четырех тысяч нарвитян. Нарвитяне выбрали Катри, это наш мэр, и мы не видим среди тех, кто сейчас берет власть в свои руки, более достойного кандидата, чем она!“ - эмоционально говорит одна из организаторов акции Анжелика Праткунас.
Рене Абрамсон, как он себя сам называет „нарвитянин в нескольких поколениях“, сказал, что поддерживает Катри Райк, потому что знает, что она активный человек, доводящий дело до конца.
„Это можно увидеть на примерах проектов, начатых и завершенных в последние годы. Важно показать эстонской общественности и местным жителям Нарвы, что нарвитяне уже не являются аморфной массой, а готовы проявить свою волю. Также важно показать Катри, что у нее большая поддержка в городе. Я, конечно, рад этому и надеюсь, что активность горожан продолжится и в дальнейшем, и что мы никогда не вернемся к тому времени, когда город десятилетиями имел монополию на власть, а горожане просто с унылым видом наблюдали за происходящим, поскольку в городе процветала коррупция и не было никакого развития. Народ привык к мысли, что изменить эту власть невозможно, потому что они все равно собирают свои голоса, умасливая пенсионеров и используя админресурс (заставляя подчиненных голосовать за них приказом) и продолжают править этим политически мертвым городом, как хотят, на свое усмотрение“, - сказал Абрамсон.
Основатель стартап-инкубатора ENSKIED Егор Карасев тоже намерен принять участие в акции.
„Катри в моих глазах всегда была прогрессивной личностью, и это четко отражается в том, что она говорит и делает. Если говорить о политической культуре, то Катри - тот самый человек, который всегда отвечает за свои слова. Мы можем посмотреть на результаты, их можно большим списком перечислять, но самые значимые, популярные проекты, к которым она имела отношение и за которые болела - это строительство Нарвского колледжа ТУ, здания Академии внутренней обороны. Очень круто, что есть (был?) такой прогрессивный руководитель города, который любит место, в котором живет, любит горожан, слышит их. Нас довольно много - тех, кто болеет за Катри. Если вы чувствуете какую-то гражданскую ответственность за результат, который будет в субботу и готовы выразить ей свою поддержку, то это можно будет сделать организованно до начала заседания городского собрания“, - пригласил Егор Карасев.
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