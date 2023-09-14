Миллион алых роз? К кругу организаторов митинга в защиту Катри Райк присоединились десятки нарвитян, дополнив его концепцию красивым жестом

Мероприятие зарегистрировано в Департаменте полиции и погранохраны и пройдет в субботу, 16 сентября, перед зданием Нарвской Ратуши за полчаса до заседания городского собрания - в 9.30. Организаторы надеются, что все неравнодушные к судьбе города и те, кто по-прежнему считает, что Катри Райк - достойный мэр, смогут в эту субботу прийти на митинг и поддержать ее.

Организаторы акции дополнили мероприятие красивым жестом: они придут на акцию с большим количеством красных роз, и каждый из горожан, кто тоже захочет участвовать в этом, в знак солидарности может взять с собой длинную алую розу - цветок, с которым, по словам Катри, у нее ассоциируется Нарва. После цветы будут собраны в большой букет и подарены Райк в знак поддержки и против решения 18 депутатов, поставивших свои подписи под вотумом недоверия.

„Активность на выборах в Нарве всегда была самой низкой по стране, голоса покупались и „выжимались“. Лишь небольшая надежда появилась перед последними выборами, когда Катри собрала вокруг себя людей, готовых поддержать ее. В итоге за будущего мэра проголосовали 4512 нарвитян, что паровозом протащило в горсобрание и тот список людей, которые поддерживали ее в борьбе за честное, открытое управление городом во имя его развития. И теперь 18 человек хотят отправить Катри в отставку? Они ее, конечно, отправят, рука не дрогнет, тем самым, по сути, наплевав на мнение более четырех тысяч нарвитян. Нарвитяне выбрали Катри, это наш мэр, и мы не видим среди тех, кто сейчас берет власть в свои руки, более достойного кандидата, чем она!“ - эмоционально говорит одна из организаторов акции Анжелика Праткунас.

Рене Абрамсон, как он себя сам называет „нарвитянин в нескольких поколениях“, сказал, что поддерживает Катри Райк, потому что знает, что она активный человек, доводящий дело до конца.