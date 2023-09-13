ФБК обратился к властям Латвии, Литвы и Эстонии с просьбой отменить запрет на въезд машин с российскими номерами

В письме ФБК, среди прочего, говорится, что введенные ограничения вредят противникам путинского режима, вынужденным уезжать из РФ, и снижают эффективность санкций. Кроме того, в ФБК считают, что введенные ограничения дискредитируют саму идею санкций и дают новые аргументы российской пропаганде.

Певчих уточнила, что в письме также содержатся „ссылки на закон, юридический анализ противоречий и обоснование возможности отмены дискриминационных санкций“.

Помимо ФБК, к европейским властям с призывом пересмотреть недавно введенные ограничения обратились политики Любовь Соболь и Максим Кац.

Соболь в своем в письме на имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля попросила европейские власти разъяснить, как именно будут работать новые ограничения. Также Соболь отметила, что под „противоречивые и расплывчатые“ формулировки Еврокомиссии подпадают вещи повседневного пользования, которые никак не влияют на способность России финансировать войну и не затрагивают интересы российской политической элиты.

В свою очередь Кац обратился к Мейрид Макгиннес, комиссару ЕС по финансовой стабильности, финансовым услугам и Союзу рынков капитала. В своем письме политик отметил, что новые ограничения противоречат изначальному смыслу санкций, поскольку они применимы ко всем россиянам, а не только к представителям российской элиты. Кац подчеркнул, что частный транспорт остается для россиян одним из немногих способов быстро покинуть страну в случае, например, политического преследования или мобилизации. Также политик считает, что ввозимые россиянами для личного пользования вещи не приносят России дополнительного дохода.