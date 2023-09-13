ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (566-й день) | СМИ: при ударе по Севастополю были использованы британские крылатые ракеты. Россияне пошли на штурм в Марьинке и Авдеевке

В ночь на 13 сентября российские войска атаковали юг Одесской области Украины беспилотниками , сообщил в Telegram глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. „Несколько групп ударных дронов были направлены на Измаильский район, - говорится в сообщении. - К сожалению, есть попадания. Зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры. Продолжается ликвидация последствий. Спасатели укрощают пожар“. По его словам, известно о семи пострадавших.

На то, что в Севастополе были применены именно Storm Shadow, намекал и командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Британское министерство обороны пока не комментировало данные об использовании для удара по Севастополю Storm Shadow.

Телеканал Sky News сообщает об использовании именно этого оружия со ссылкой на украинский и западный источники. Об этом же пишут газеты Independent и Daily Telegraph (последняя, правда, в числе прочих ссылается на популярный российский милитаристский телеграм-канал „Рыбарь“).

Сразу несколько британских изданий сообщают, что при ударе по судоремонтному заводу в Севастополе были использованы британские крылатые ракеты Storm Shadow.

Как указал представитель ГУР Андрей Юсов в интервью изданию „Суспильне“, оба военных суда могут оказаться выведенными из строя.

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины подтвердили, что ракетный удар по Севморзаводу в Севастополе нанес повреждения большому десантному кораблю, подводной лодке и самому заводу.

Расследовательская группа OSINTtechnical полагает, что на судоремонтном заводе в аннексированном Севастополе в результате ночных ударов повреждены большой десантный корабль класса Ropucha и подводная лодка класса Kilo (обозначение НАТО для проектов российских подлодок „Палтус“ и „Варшавянка“. - Ред.).

Как сообщило оборонное ведомство России, по Севастополю был нанесен ночной удар десятью крылатыми ракетами - по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе - и тремя безэкипажными катерами - по отряду кораблей Черноморского флота. Указывается, что силами ПВО были сбиты семь ракет, три морских надводных дрона уничтожены огнем с корабля „Василий Быков“. Пропущенные три ракеты повредили два корабля, находящиеся на ремонте.

Российские авикомпании с февраля 2022 по март 2023 года в обход санкций закупили оригинальные запчасти для самолетов Boeing и Airbus на общую сумму в 18 миллиардов рублей, выяснило издание „Важные истории„, проанализировав таможенные данные. Больше всего запчастей в РФ попали через Объединенные Арабские Эмираты - более 9 млрд рублей, Китай (5 млрд) и Турцию (2 млрд). Всего в поставках участвовали 150 компаний из 26 стран мира.

Необходимые запчасти закупались в США, Великобритании, Германии, Чехии и Литве и попадали в Россию через параллельный импорт.

Министерство иностранных дел Румынии вызвало главу дипломатической миссии России в Бухаресте, чтобы выразить протест в связи с падением обломков российского дрона неподалеку от румынско-украинской границы.

В среду стало известно, что после очередного российского удара по портовой инфраструктуре Украины в Одесской области на территории Румынии снова упали обломки российского дрона-камикадзе.

„МИД [Румынии] снова решительно протестует против очередного нарушения румынского воздушного пространства и решительно осуждает продолжающиеся атаки украинского населения и гражданской инфраструктуры — так же, как безответственную эскалацию ситуации около румынских границ со стороны России“, — сказано в сообщении румынского внешнеполитического ведомства в социальной сети Х (ранее известной как твиттер).

МИД Румынии добавляет, что находится „в тесном контакте с союзниками по НАТО“ в связи с ситуацией на румынской границе.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о проверке всех решений военно-врачебных комиссий (ВВК) после начала войны на предмет обоснованности ранее принятых решений о негодности военнообязанных. В тексте указа говорится, что таким образом вводится в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 30 августа „О военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины“.