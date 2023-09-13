ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (566-й день) | СМИ: при ударе по Севастополю были использованы британские крылатые ракеты. Россияне пошли на штурм в Марьинке и Авдеевке
Подводим итоги еще одного дня войны.
Как сообщило оборонное ведомство России, по Севастополю был нанесен ночной удар десятью крылатыми ракетами - по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе - и тремя безэкипажными катерами - по отряду кораблей Черноморского флота. Указывается, что силами ПВО были сбиты семь ракет, три морских надводных дрона уничтожены огнем с корабля „Василий Быков“. Пропущенные три ракеты повредили два корабля, находящиеся на ремонте.
Расследовательская группа OSINTtechnical полагает, что на судоремонтном заводе в аннексированном Севастополе в результате ночных ударов повреждены большой десантный корабль класса Ropucha и подводная лодка класса Kilo (обозначение НАТО для проектов российских подлодок „Палтус“ и „Варшавянка“. - Ред.).
В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины подтвердили, что ракетный удар по Севморзаводу в Севастополе нанес повреждения большому десантному кораблю, подводной лодке и самому заводу.
Как указал представитель ГУР Андрей Юсов в интервью изданию „Суспильне“, оба военных суда могут оказаться выведенными из строя.
Сразу несколько британских изданий сообщают, что при ударе по судоремонтному заводу в Севастополе были использованы британские крылатые ракеты Storm Shadow.
Телеканал Sky News сообщает об использовании именно этого оружия со ссылкой на украинский и западный источники. Об этом же пишут газеты Independent и Daily Telegraph (последняя, правда, в числе прочих ссылается на популярный российский милитаристский телеграм-канал „Рыбарь“).
Британское министерство обороны пока не комментировало данные об использовании для удара по Севастополю Storm Shadow.
На то, что в Севастополе были применены именно Storm Shadow, намекал и командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
В ночь на 13 сентября российские войска атаковали юг Одесской области Украины беспилотниками, сообщил в Telegram глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. „Несколько групп ударных дронов были направлены на Измаильский район, - говорится в сообщении. - К сожалению, есть попадания. Зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры. Продолжается ликвидация последствий. Спасатели укрощают пожар“. По его словам, известно о семи пострадавших.
Российские авикомпании с февраля 2022 по март 2023 года в обход санкций закупили оригинальные запчасти для самолетов Boeing и Airbus на общую сумму в 18 миллиардов рублей, выяснило издание „Важные истории„, проанализировав таможенные данные. Больше всего запчастей в РФ попали через Объединенные Арабские Эмираты - более 9 млрд рублей, Китай (5 млрд) и Турцию (2 млрд). Всего в поставках участвовали 150 компаний из 26 стран мира.
Необходимые запчасти закупались в США, Великобритании, Германии, Чехии и Литве и попадали в Россию через параллельный импорт.
Министерство иностранных дел Румынии вызвало главу дипломатической миссии России в Бухаресте, чтобы выразить протест в связи с падением обломков российского дрона неподалеку от румынско-украинской границы.
В среду стало известно, что после очередного российского удара по портовой инфраструктуре Украины в Одесской области на территории Румынии снова упали обломки российского дрона-камикадзе.
„МИД [Румынии] снова решительно протестует против очередного нарушения румынского воздушного пространства и решительно осуждает продолжающиеся атаки украинского населения и гражданской инфраструктуры — так же, как безответственную эскалацию ситуации около румынских границ со стороны России“, — сказано в сообщении румынского внешнеполитического ведомства в социальной сети Х (ранее известной как твиттер).
МИД Румынии добавляет, что находится „в тесном контакте с союзниками по НАТО“ в связи с ситуацией на румынской границе.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о проверке всех решений военно-врачебных комиссий (ВВК) после начала войны на предмет обоснованности ранее принятых решений о негодности военнообязанных. В тексте указа говорится, что таким образом вводится в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 30 августа „О военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины“.
Теперь Кабмин в течение недели должен создать рабочие группы, которые будут проверять обоснованность решений ВВК об установлении инвалидности и признании непригодности к военной службе. Если комиссия сочтет принятое решение необоснованным, она сможет инициировать их пересмотр, говорится в указе.
Президент России Владимир Путин в среду, 13 сентября, встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на космодроме Восточный в Амурской области. Как передает „Интерфакс“, северокорейский лидер прибыл на поезде на железнодорожный вокзал космодрома. Церемония встречи Путина и Ким Чен Ына прошла в монтажно-испытательном корпусе ракеты-носителя, где в настоящее время идет сборка новой ракеты „Ангара“.
Переговоры длились два часа. Как передают российские СМИ, в ходе этой встречи Ким выразил надежду, что Россия и Северная Корея „всегда будут вместе в борьбе против империализма“, а отношения двух стран выйдут на новый уровень.
Ким, имея в виду агрессивную войну, развязанную Россией против Украины, заявил, что „Россия поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета... в борьбе с гегемонистическими силами“.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила об обострении ситуации в районе населенных пунктов Марьинка и Авдеевка, расположенных неподалеку от Донецка.
„Если говорить о востоке, у нас обострилась ситуации в Марьинке, Авдеевке. Россияне там увеличили численность обстрелов, более того, они начали там штурмы“, — сказала Маляр в эфире украинского телевидения (эта и другие цитаты по агентству „Укринформ“).
Судя по данным украинских СМИ, часть Марьинки находится под контролем армии РФ, в городе идут ожесточенные бои.
Авдеевку продолжает контролировать украинская армия. На прошлой неделе сообщалось, что ВСУ несколько продвинулись в районе населенного пункта Опытное, который прилегает к Авдеевке.
Маляр также сообщила о снижении интенсивности атак российской армии на Купянско-Лиманском направлении. Несколько недель назад армия РФ попыталась большими силами начать наступление в этом районе, однако не достигла значительных успехов.
„Там число боев значительно уменьшилось, — сказала Маляр. — Были дни, когда только обстрелы были, а по факту боевые столкновения там минимизированы. Но это не означает, что враг там отказался от своих планов или отступил. Нет, они просто собираются с силами, готовятся и не оставляют своих задач выйти на Купянск и Донецкую, Луганскую области“.
Так же как в предыдущие дни, Маляр подтвердила некоторые успехи украинских военных под Бахмутом, где продолжаются бои за его пригороды — Курдюмовку, Андреевку и Клещеевку. „Мы постепенно очень, но уверенно двигаемся там вперед“, — сказала Маляр.
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