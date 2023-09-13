За издателем Meduza спецслужбы следили через шпионскую программу. Такую же использует эстонская разведка

Издателя и соосновательницу „Медузы“ Галину Тимченко 23 июня попросили срочно приехать в рижский офис медиа. Звонили из техотдела: Алексей, его руководитель, звучал необычно строго - но в чем дело, не объяснял. „Он просто говорил таким голосом, что я поняла это как приказ, - вспоминает Тимченко. - Было ясно: что-то случилось“.

По пути на работу Тимченко пыталась вспомнить, везде ли у нее надежные пароли и не переходила ли она по подозрительным ссылкам. „Подумала, что в чем-то провинилась“, - описывает свои тогдашние ощущения издатель „Медузы“. Алексей встретил Галину прямо на пороге офиса и молча указал на ее сумку с компьютером и телефоном. „Сказать пока ничего не могу, - произнес он. - Мы проверяем“. После этого технический директор забрал у Тимченко макбук и айфон.

Об СМС от компании Apple, которая накануне пришла Галине Тимченко, она в этот момент не вспомнила - хотя там говорилось, что ее телефон мог подвергнуться атаке „проправительственных хакеров“ (о каком правительстве шла речь, не уточнялось). Переслав странное сообщение в техотдел, Тимченко „успокоилась“ и перестала о нем думать; издатель „Медузы“ рассказывает, что к таким грозным предупреждениям она „уже привыкла“. Россия годами пытается взломать или разрушить инфраструктуру „Медузы“: речь и о DDoS, и о фишинге, и о прямой блокировке.

Что за хакеры могли атаковать Тимченко, Apple в своем уведомлении не объясняла. Чтобы это понять, Алексей связался с интернет-правозащитниками из Access Now, которые помогают жертвам подобных взломов, а также с исследователями кибербезопасности из лаборатории Citizen Lab. Обе организации защищают журналистов и активистов по всему миру: Citizen Lab расследует случаи шпионажа, Access Now помогает улучшить практики цифровой безопасности.