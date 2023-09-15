Смотрите, что год Зеленой столицы Европы привнес в городской пейзаж Таллинна

„В год Зеленой столицы Европы в Таллинне появилось множество различных изменений в городском пространстве и проектов по озеленению, которые меняют к лучшему облик нашего города, – говорит Максим Галанин, специалист по коммуникациям бюро Зеленой столицы Европы Центра стратегического управления Таллинна. – Например, ряд проектов в ходе обширного проекта „Зеленый след“, в том числе претворенные в жизнь идеи горожан, получившие финансирование в рамках поддержки некоммерческих организаций“.

Так, появились сады у Башенной площади, временный парк на Ратушной площади, новые тенистые и плодовые деревья по всему городу, клумбы у Горхолла, цветочные луга, парклеты.

Какие еще проекты были запущены и как жители Таллинна приняли новые решения городского пространства – подробнее смотрите в видео!

Всю актуальную информацию о событиях и мероприятиях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ можно найти на greentallinn.eu/ru