ВИДЕО | Как приготовление еды дома спасает экологию?
Вы все еще плаваете в зеленой тематике или всегда поступаете осознанно и ответственно, когда дело касается экологии? Проверьте себя – „Зеленый компас“ покажет, на правильном ли вы пути!
Пройти тест „Зеленый компас очень просто – ответив на вполне жизненные и познавательные вопросы, вы получите четкое представление о своем зеленом поведении. В конце можно дать себе зеленые обещания – какие экологические шаги вы будете делать в следующем году, ну и поделиться результатами в соцсетях!
Смотрите в видео, как отвечают на вопросы „Зеленого компаса“ музыканты группы Around the Sun и какие зеленые обещания они дали себе на следующий год.
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Всю актуальную информацию о событиях и мероприятиях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ можно найти на greentallinn.eu/ru