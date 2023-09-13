Пока не конфисковали: владельцы машин с российскими номерами увозят их из страны(37)
„Надо успеть увезти машину, пока не конфисковали“, „придется покупать машину здесь“, „не знаю, что буду делать без машины, пока не могу купить новую“, „попахивает национальным вопросом“ – это типичные ответы автомобилистов, которые сегодня повезли за пределы ЕС свои машины. Репортер RusDelfi побывала у погранпункта в Нарве, чтобы увидеть, много ли их.
В длинной очереди на улице Мальми рядом с погранпунктом репортер насчитала днем пять автомобилей с российскими номерами. Для сравнения летом, когда редакция делала репортажи о тех, кто пересекает границу в Нарве, машин с российскими номерами или не было, или стояла в очереди буквально одна машина. Несколько водителей предпочли не комментировать вопросы, почему они сейчас едут в Россию и как отнеслись к запрету на въезд российских машин в Эстонию. Несколько человек дали ответы.