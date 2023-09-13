Новости Ида-Вирумаа
13.09.2023, 19:06

Пока не конфисковали: владельцы машин с российскими номерами увозят их из страны

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Очередь у погранпункта в Нарве 13 сентября 2023
Очередь у погранпункта в Нарве 13 сентября 2023
ФОТО: Екатерина Конакова | Delfi Meedia

„Надо успеть увезти машину, пока не конфисковали“, „придется покупать машину здесь“, „не знаю, что буду делать без машины, пока не могу купить новую“, „попахивает национальным вопросом“ – это типичные ответы автомобилистов, которые сегодня повезли за пределы ЕС свои машины. Репортер RusDelfi побывала у погранпункта в Нарве, чтобы увидеть, много ли их.

В длинной очереди на улице Мальми рядом с погранпунктом репортер насчитала днем пять автомобилей с российскими номерами. Для сравнения летом, когда редакция делала репортажи о тех, кто пересекает границу в Нарве, машин с российскими номерами или не было, или стояла в очереди буквально одна машина. Несколько водителей предпочли не комментировать вопросы, почему они сейчас едут в Россию и как отнеслись к запрету на въезд российских машин в Эстонию. Несколько человек дали ответы.

„У меня трое маленьких детей, работа, я не могу без машины, – говорит Павел на внедорожнике с российскими номерами. – Надо будет покупать ее здесь, но на что – пока непонятно“. В Питере у него пожилые родители. Его маме дали визу, а папе, которому 75 лет, не дают. „Нам отвечают, что он представляет угрозу для безопасности страны, три раза подавали – ответ один и тот же, по аппеляции – такой же“, – расстраивается Павел.

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