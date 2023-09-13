Пока не конфисковали: владельцы машин с российскими номерами увозят их из страны

В длинной очереди на улице Мальми рядом с погранпунктом репортер насчитала днем пять автомобилей с российскими номерами. Для сравнения летом, когда редакция делала репортажи о тех, кто пересекает границу в Нарве, машин с российскими номерами или не было, или стояла в очереди буквально одна машина. Несколько водителей предпочли не комментировать вопросы, почему они сейчас едут в Россию и как отнеслись к запрету на въезд российских машин в Эстонию. Несколько человек дали ответы.