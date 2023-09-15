ВИДЕО | Самая опасная улица Эстонии и „диванный спорт“: чем интересен Вильянди?

Вильянди – город в Эстонии, расположенный в южной части республики. До 1919 года носил немецкое название Феллин и по количеству жителей считается шестым городом в стране.

Этот городок, затерянный среди лесов Южной Эстонии, славится руинами замка, служившего резиденцией Ливонского ордена. Пользующийся популярностью как одно из мест проведения летних мероприятий, Вильянди принимает у себя множество тематических фестивалей: начиная от всемирно известного фестиваля народной музыки до средневековых ярмарок. Особую прелесть происходящему придает близость озера, на берегу которого предлагаются лодки напрокат и разнообразные поездки. Биение жизни поддерживают студенты Вильяндиской академии культуры, составляющие значительную часть населения города. Своего пика музыкальная жизнь Вильянди достигает в июле каждого года на фолк-фестивале.

Наверное, в Эстонии нет другой такой улицы, как Кыргемяэ в Вильянди. При уклоне, составляющем местами более 18 процентов, разница высот между верхним и нижним домом составляет 32 метра - это высота 10-этажного здания. Конечно, эта улица вызывает интерес - по ней катались на лыжах, санях и даже в бочке. А однажды даже в ход пошел необычный предмет, который придал понятию „диванный спорт“ совершенно иное значение.

Зимой эта улица сама собой становится односторонней - снизу вверх просто не проехать. Но как вы понимаете, желающие все равно находятся.