ПОДКАСТ | Провал сборной Эстонии: виноват тренер или футбольный союз?

Эстония дома уступила Швеции 0:5 при полных трибунах „А. Ле Кок Арены“. „Не было ни одного опасного момента, ни одного удара в створ. Это одна из худших игр на моей памяти. Можно было уйти после первого тайма, и ты ничего бы не потерял“, - говорит Виталий Бесчастный.

„Это не наш уровень. В группе очень серьезные соперники - Бельгия, Швеция, Австрия. Более того, Швеция приехала мотивированной, поскольку отстает от главных соперников. Если бы это был последний тур, а шведы просматривали состав, может, и игра сложилась бы иначе. А с Бельгией... Кто-то ожидал, что будет по-другому? Кто-то верил, что мы победим? Все знают, как играет Лукаку, уверен, что каждый эстонский футболист ведел его игру сотни раз, но знать и уметь сыграть против - это две большие разницы. В результате я большой трагедии не вижу. Почти любая европейская команда может проиграть Бельгии 0:5“, - продолжил Андрей Шумаков.

При этом есть много вопросов как к составу, так и к тренеру команды. Омолодить основу не получилось, играют все те же футболисты - Васильев, Зенёв, Аниер, Метс, Тамм. Если несколько лет назад была надежда на подрастающее поколение в лице Сорги, Крейды, Тунёва, то сейчас им редко удается пробиться в состав.

„Мне кажется, мы должны брать пример с тех стран, чьи сборные добились успеха недавно. Например, с Люксембурга, да, у них было поражение 0:9 от Португалии, но у них при этом уже 10 очков в группе, или Исландии, которая выходила из группы на чемпионате Европы не так давно“, - констатирует Шумаков.

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