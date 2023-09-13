МНЕНИЕ | Белобровцев: „Смена председателя – это признание центристами своих ошибок“

Все это говорит о том, что продолжение партией того же курса с Танелем Кийком во главе привело бы в не столь отдаленной перспективе к полному угасанию. Избрание Михаила Кылварта в председатели давало надежду на смену выбранного курса, признание центристами своих ошибок и движение в сторону более светлого будущего. Нужно понимать: не факт, что Кылварт сумеет вытащить партию из той ямы, в которой она оказалась. Но такая вероятность под его руководством есть, и это вполне реально. В противном случае партию не ждало бы ничего хорошего, и делегаты конгресса, похоже, это поняли.

Еще накануне съезда все понимали, что другой кандидат на пост председателя, протеже Ратаса Танель Кийк будет просто продолжать ту же политику, которую в последние годы проповедовал теперь уже бывший лидер центристов. Да он особо этого и не скрывал. Проблема заключается в том, что уже с 2017 года результаты партии под руководством Юри Ратаса становились все хуже и хуже как на муниципальных, так и на парламентских выборах. Кульминацией стала потеря в Рийгикогу сразу 10 мандатов после выборов в марте нынешнего года. Этот результат без преувеличения можно назвать провальным. Сторонники Ратаса пытаются объяснить его исключительно войной в Украине, но это лишь одна из причин. Падение началось задолго до февраля 2022 года, и привели к нему странные метания центристов от одной коалиции к другой, нарушенные председателем обещания и союз с EKRE , невнятные позиции партии по ряду важных вопросов и так далее.

Выборы нового председателя Центристской партии были вовсе не о том, на что пытались давить некоторые участники этой гонки и сторонние наблюдатели. Главным было не афишируемое ими противостояние „прорусский“ или „проэстонский“ курс (это вообще абсурд), и не „ Таллинн против остальной Эстонии“ (на самом деле, разные делегаты из разных уголков страны голосовали по-разному). Ключевой вопрос заключался в том, сохранится ли заданный бывшим председателем Юри Ратас ом курс, уже не первый год ведущий партию к снижению популярности и ухудшению результатов на выборах, или же наступит время перемен. И конгресс проголосовал в пользу перемен, выбрав новым лидером Михаила Кылварта.

Незадолго до съезда один из медиаконцернов организовал очерняющую Кылварта кампанию, целью которой, судя по всему, было надавить на делегатов конгресса, которые собирались его поддержать на выборах председателя, и заставить их изменить свое мнение. Не найдя ничего лучше, журналисты вытащили из замшелого чулана историю 13-летней давности о посещении Михаилом российского молодежного лагеря, которая уже неоднократно освещалась в СМИ, и попытались, стряхнув с нее пыль, выдать за большой скандал. Отрадно, что эта попытка провалилась, и делегаты разобрались, что к чему. Не исключено, что столь грубая работа вообще возымела противоположный эффект, лишь добавив Кылварту голосов. Уж слишком топорным и очевидным был этот „вброс“.

Словом, партия проголосовала за перемены. Теперь новому председателю придется доказывать, что он способен эти перемены принести. Впереди ждет огромная работа – в условиях финансовых проблем, которые Центристская партия испытывает последние годы, в условиях продолжающейся откровенной недоброжелательности со стороны некоторых разочарованных политиков партии и отдельных СМИ. На следующий день после конгресса один из громких заголовков гласил: „Заявления об уходе от членов партии летят в партийную контору со всей страны“. Впечатление от такой новости создается удручающее, на деле же выйти из партии пока пожелали около 30 человек – на секундочку, в партии более 13 тысяч членов. Так что никакого массового исхода, впечатление которого пытаются создать, и близко нет. Среди покинувших партию нет видных действующих политиков, а на адреса руководителей партийных отделений, мой в том числе, начинают приходить заявления о вступлении в Центристскую партию. Тоже не массово, но это лишь признак того, что все идет своим чередом, без аномалий.

Михаил Кылварт неоднократно говорил до конгресса, что в случае победы в первую очередь займется выстраиванием партийной организации, чтобы в перспективе подвести партию в лучшей форме к муниципальным выборам 2025 года, а затем – к парламентским 2027. И он много говорил о важности сохранения в партии единства. В запале предвыборной борьбы накануне конгресса отношения между сторонниками двух кандидатов в председатели накалились, но в целом я верю, что восстановление мира внутри партии возможно и необходимо. Это займет какое-то время, но страсти и эмоции улягутся, и разум возобладает. И это очень важно, поскольку залог успешного будущего Центристской партии – в ее единстве. В противном случае падение продолжится, и ситуацию не спасет уже никакой председатель.



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