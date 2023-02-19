„Россия одержит великую победу над сборищем зла“ и „Мы вместе громили японских милитаристов“. Итоги переговоров Ким Чен Ына и Путина

Ожидалось, что Путин и Ким Чен Ын обсудят передачу Москве северокорейского оружия в обмен на военные технологии для Пхеньяна. Журналистам сообщили, что лидеры двух стран говорили о военно-политической ситуации на Корейском полуострове и в Европе, а также об „укреплении стратегического и тактического взаимодействия“. Вот что сказали Путин и Ким по итогам переговоров.

Ким Чен Ын

В очень важный период совершается наш визит в Россию. Сейчас Россия поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и защиты своей безопасности в противовес гегемонистическим силам, которые ей противостоят. Мы хотим и дальше развивать отношения. Мы всегда поддерживали и поддерживаем все решения президента Путина, а также решения правительства России. Надеюсь, мы всегда будем вместе в борьбе против империализма.

Уверены в том, что российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе для наказания сборища зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионистские иллюзии, и [одержит победу в борьбе] за создание стабильных условий для развития. Глубоко убежден, героические российская армия и народ, блестяще наследуя традицию победы, уверенно продемонстрируют бесценные достоинства чести на двух фронтах — специальной военной операции и построения сильного государства.

Владимир Путин

Наши отношения были заложены еще в ходе борьбы Кореи за свободу в 1945 году, когда советские и корейские солдаты плечом к плечу громили японских милитаристов. Мы и сегодня стремимся крепить узы товарищества и добрососедства. Действуем во имя мира, стабильности и процветания нашего общего региона.