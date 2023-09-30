Эстонский Экспресс
30.09.2023, 08:01

Молодые врачи в Эстонии оказались в тупике: мы не знаем русский язык, а половина пациентов не владеет эстонским

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„Мы не для того так долго учились, чтобы работать на русском!“

Многие студенты-медики не хотят ехать работать в Таллинн, потому что в столичных больницах не обойтись без знания русского языка. Некоторые врачи по этой причине отправляются работать в Финляндию. Некоторые бросают резидентуру.

„Уже утром, идя на работу, я испытываю стресс при одной только мысли о том, сколько русскоязычных пациентов может прийти в этот день. Я обязан помочь каждому, но я не могу этого сделать, если не понимаю, что говорит мой пациент. Такое случается по несколько раз в день“, — говорит Робин*, который работает в отделении экстренной медицины Таллиннской больницы. Он очень плохо говорит по-русски. В университете предлагалось четыре курса русского языка для медицинских работников, но русский, который Робин учил в школе, был у него настолько слабым, что он не смог ходить на занятия.

Некоторые простые фразы, например, „дышите глубже“, Робин все же выучил, однако он утверждает, что русский язык дается ему намного сложнее, чем другие языки.

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