МНЕНИЕ | „Путинский нарратив уйдет с Путиным“. Профессор Лондонской школы экономики о российских учебниках истории

О том, формируют ли учебники истории представление об истории, почему в российской исторической науке не сформировалось новое представление об истории России после 1991 года, и нужно ли будет ее переписывать после Путина, Delfi поговорил с профессором Лондонской школы экономики Владиславом Зубоком.

Профессор Лондонской школы экономики Владислав Зубок — выпускник истфака МГУ и Института США и Канады СССР. С 1994 года работает и преподает в США и Великобритании. Владислав Зубок был научным сотрудником Архива национальной безопасности Университета Джорджа Вашингтона, преподавал в Стэнфордском и других престижных университетах США. С 2012 года — преподает историю в Лондонской школе экономики. Автор книг „Коллапс. Гибель Советского Союза“, „Неудавшаяся империя: Советский Союз в холодной войне от Сталина до Горбачева“, „Inside the Kremlin's Cold War: From Stalin to Krushchev“ и многих других.