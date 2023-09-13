13.09.2023, 14:16
МНЕНИЕ | „Путинский нарратив уйдет с Путиным“. Профессор Лондонской школы экономики о российских учебниках истории
ФОТО: Личный архив автора
„После распада СССР в странах Прибалтики власти фактически возродили практику сегрегации. Население разделили по языковому и национальному признакам“. „Украинский неонацизм… это озлобленное национальное, языковое, культурное насилие агрессивного меньшинства над большинством“. Это цитаты из нового учебника истории, по которому с 1 сентября этого года будут учиться российские школьники. Написал его помощник Владимира Путина по культуре, Владимир Мединский. Требования переписать исторические учебники и предложения по созданию новых нарративов звучат и среди российских эмигрантов, передает Delfi.lv