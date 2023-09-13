Мнение
13.09.2023, 14:16

МНЕНИЕ | „Путинский нарратив уйдет с Путиным“. Профессор Лондонской школы экономики о российских учебниках истории

 
Лев Кадик
журналист
Владислав Зубок
Владислав Зубок
ФОТО: Личный архив автора

„После распада СССР в странах Прибалтики власти фактически возродили практику сегрегации. Население разделили по языковому и национальному признакам“. „Украинский неонацизм… это озлобленное национальное, языковое, культурное насилие агрессивного меньшинства над большинством“. Это цитаты из нового учебника истории, по которому с 1 сентября этого года будут учиться российские школьники. Написал его помощник Владимира Путина по культуре, Владимир Мединский. Требования переписать исторические учебники и предложения по созданию новых нарративов звучат и среди российских эмигрантов, передает Delfi.lv

О том, формируют ли учебники истории представление об истории, почему в российской исторической науке не сформировалось новое представление об истории России после 1991 года, и нужно ли будет ее переписывать после Путина, Delfi поговорил с профессором Лондонской школы экономики Владиславом Зубоком.

Профессор Лондонской школы экономики Владислав Зубок — выпускник истфака МГУ и Института США и Канады СССР. С 1994 года работает и преподает в США и Великобритании. Владислав Зубок был научным сотрудником Архива национальной безопасности Университета Джорджа Вашингтона, преподавал в Стэнфордском и других престижных университетах США. С 2012 года — преподает историю в Лондонской школе экономики. Автор книг „Коллапс. Гибель Советского Союза“, „Неудавшаяся империя: Советский Союз в холодной войне от Сталина до Горбачева“, „Inside the Kremlin's Cold War: From Stalin to Krushchev“ и многих других.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии