Правда ли, что с февраля 2022 года в Украине погибло более 10 000 польских военных?
В августе 2023 года по русскоязычным ресурсам разошлась информация о высоких потерях среди добровольцев из соседней с Украиной страны, участвующих в войне. Мы проверили, насколько правдоподобны эти цифры.
Как сообщили СМИ и Telegram-каналы со ссылкой на публикацию польского издания Myśl Polska, за время широкомасштабного вторжения России в Украину погибли больше 10 000 поляков, большинство из которых — действующие солдаты и резервисты, якобы направленные в соседнюю страну под видом добровольцев. Согласно новости, это составляет около 16% от всей численности сухопутных войск Польши.
Информацию распространили RT, „Московский комсомолец», „Аргументы и факты», „Общественная служба новостей», телеканал „Царьград», а также русскоязычные Telegram-каналы: „Прямой эфир» (701 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Неофициальный Безсонов» (584 000), „Саня во Флориде» (364 000), „Архангел спецназа» (353 000), Ne.Caxap (342 000), „Россия сейчас» (340 000), „Путин в Telegram» (297 000) и др.
Тема участия иностранных солдат (наёмников и добровольцев) на стороне Украины в длящейся уже более полутора лет войне занимает важное место в публикациях российских и мировых СМИ. Многие из этих материалов посвящены гражданам Польши, которая с первых дней российского вторжения поддерживает Украину и оказывает ей всевозможную помощь — от гуманитарной до военной. Тем не менее официальная Варшава не отправляла свои подразделения для участия в войне. Согласно польскому законодательству, поляки, которые хотят поступить на службу в иностранную армию, должны получить разрешение от МВД, а бывшие профессиональные военные — от минобороны. При этом в декабре 2022 года оборонное ведомство заявляло, что ни один находящийся на службе польский военнослужащий не принимает участия в боевых действиях на территории Украины. В свою очередь, украинский МИД ранее объявил, что все иностранные граждане, которые сражаются на стороне Киева, приняты в добровольном порядке на военную службу и входят в состав ВСУ, то есть наёмниками ни юридически, ни по сути не являются. Попытки доказать обратное в русскоязычном сегменте Сети в 2022 году сопровождались старыми видеозаписями, не имеющими отношения к войне в Украине.
Таким образом, речь может идти только о польских добровольцах, которые на момент своего участия в конфликте не состояли в вооружённых силах своего государства. Отсюда следует, что упоминаемые в нашумевшей новости сведения о „большинстве действующих солдат“, как и подсчёты их доли во всей численности сухопутных войск Польши, — некорректны.
Отдельную тему для спекуляций — в силу отсутствия официальных сведений — составляет число воюющих и погибших поляков. В 2022 году российское Минобороны распространило документ, в котором утверждало, что по состоянию на 17 июня в Украине побывал 1831 польский наёмник, из которых 378 погибли. Год спустя, по данным того же ведомства, число участвовавших в войне польских солдат возросло до 2600 человек. Эти цифры, также подвергнутые большому сомнению в польских СМИ (в открытых источниках данные о похоронах польских бойцов отличаются в десятки раз вниз), прямо противоречат новости о 10 000 погибших поляках.
Предположительно часть граждан Польши, сражающихся на украинской стороне, входит в Польский добровольческий корпус, который начал свою деятельность в 2023 году, а остальные рассредоточены по другим подразделениям (большинство, вероятно, состоит в Интернациональном легионе). Всего же, согласно заявлению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, число заявок в Интернациональный легион теробороны Украины на март 2023 года составляло 20 000 человек (и эта цифра может включать некоторое количество не одобренных или нереализованных заявок), что тоже делает весьма маловероятной гибель 10 000 только польских добровольцев. В декабре 2022 года Офис президента Украины оценивал число потерь украинской стороны в 10 000 — 13 000 человек убитыми. Газета The New York Times в августе 2023 года со ссылкой на неназванные источники среди американских официальных лиц озвучила куда более серьёзную оценку — 70 000 погибших, но даже это число должно означать, что каждый седьмой из них был поляком (это представляется как минимум странным). В целом же более-менее точные оценки числа потерь с обеих сторон вряд ли могут появиться до окончания войны и начала работы специализированных групп и комиссий.
Особый интерес вызывает издание, якобы опубликовавшее сенсационные сведения. Польский ресурс Myśl Polska открыто занимает пророссийскую позицию — критикует Запад, который обвиняет в развязывании войны в Украине, и регулярно выпускает статьи одного из идеологов русского мира Александра Дугина. Ранее наши коллеги уже ловили этот портал на распространении прокремлёвской дезинформации. Однако ни один ресурс, сославшийся на публикацию этого издания о 10 000 погибших поляков, не сопроводил информацию URL-адресом указанной новости. Оказывается, что подобного текста нет ни на самом сайте, ни в кэше Google, ни в веб-архивах, то есть, по всей видимости, она никогда не публиковалась на сайте и в соцсетях издания.
21 августа на ситуацию отреагировал обозреватель Myśl Polska Матеуш Пискорский, который в своём Telegram-канале написал по-русски:
Как член редколлегии еженедельника Myśl Polska, я объясняю своим российским коллегам: материала, который якобы цитируется, не существует. Стоит проверить источники, а не рисковать имиджем тех немногих польских СМИ, которые объективно пишут о нынешней войне и не присоединяются к хору русофобов. Мы не располагаем информацией о количестве погибших польских наёмников. Наше правительство не комментирует их присутствие в Украине. И мы не говорим и не пишем о том, что не можем проверить. Того же мы требуем и от российских журналистов, которые из непрофессионализма или по злому умыслу пытаются манипулировать именем и авторитетом старейшего польского еженедельника (на самом деле далеко не старейшего. — Прим. ред.).
Позднее постом Пискорского поделились в официальном канале Myśl Polska. Иными словами, в „первоисточнике“ опровергли существование публикации, которая стала основой для вирусной новости. По данным „Проверено“, впервые эта информация со ссылкой на польский ресурс появилась 19 августа в 19:02 по московскому времени в пророссийском Telegram-канале „Милитарист». Этот канал уже ранее был замечен в распространении недостоверной информации.
Таким образом, разошедшаяся новость о гибели 10 000 польских солдат за время полномасштабной войны в Украине противоречит ряду открытых данных, а указанный в ней источник выдуман.
Итог: Фейк