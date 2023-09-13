Правда ли, что с февраля 2022 года в Украине погибло более 10 000 польских военных?

Тема участия иностранных солдат (наёмников и добровольцев) на стороне Украины в длящейся уже более полутора лет войне занимает важное место в публикациях российских и мировых СМИ. Многие из этих материалов посвящены гражданам Польши, которая с первых дней российского вторжения поддерживает Украину и оказывает ей всевозможную помощь — от гуманитарной до военной. Тем не менее официальная Варшава не отправляла свои подразделения для участия в войне. Согласно польскому законодательству, поляки, которые хотят поступить на службу в иностранную армию, должны получить разрешение от МВД, а бывшие профессиональные военные — от минобороны. При этом в декабре 2022 года оборонное ведомство заявляло, что ни один находящийся на службе польский военнослужащий не принимает участия в боевых действиях на территории Украины. В свою очередь, украинский МИД ранее объявил, что все иностранные граждане, которые сражаются на стороне Киева, приняты в добровольном порядке на военную службу и входят в состав ВСУ, то есть наёмниками ни юридически, ни по сути не являются. Попытки доказать обратное в русскоязычном сегменте Сети в 2022 году сопровождались старыми видеозаписями, не имеющими отношения к войне в Украине.