В Нарве закончили установку биотуалета, который будет бесплатно работать по ночам

Установка биотуалета была начата подрядчиком города 8 сентября, в процессе произошла замена кабинки. Место установки туалета связано с тем, что к нему необходимо провести коммуникации — электричество и воду.

По словам Игоря Ааля, старшего специалиста отдела городского хозяйства, воду и электричество обеспечит Нарвский музей, а оплату аренды и уборку возьмет на себя город. Они обойдутся Нарве примерно в 264 евро в месяц. 64 евро — это стоимость месячной аренды и уборка раз в неделю — по 50 евро.

Также город установил информационные таблички на улице Мальми, указывающие на то, где расположен платный туалет и время его работы.

Напомним, что летом гости города, приехавшие, чтобы выехать в Россию, жаловались на то, что сложно найти информацию о том, где находится туалет, а также на то, что он не круглосуточно работает и оплата осуществляется за наличные деньги, которых у многих на момент выезда из ЕС нет, так как в Россию нельзя ввозить евро.

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