В Нарве закончили установку биотуалета, который будет бесплатно работать по ночам(1)
Установка теплого биотуалета в парке Нарвского музея завершилась. Он будет работать с 20:00 до 7:00 — это тот промежуток времени, когда не работает платный туалет на Петровской площади. Об установке туалета ходатайствовал музей, потому что иначе люди в ночное время, в основном те, кто ожидает своей очереди, чтобы пересечь границу, использовали территорию парка не по назначению. Сотрудникам музея по утрам приходилось ликвидировать неприятные „последствия“.
Установка биотуалета была начата подрядчиком города 8 сентября, в процессе произошла замена кабинки. Место установки туалета связано с тем, что к нему необходимо провести коммуникации — электричество и воду.
По словам Игоря Ааля, старшего специалиста отдела городского хозяйства, воду и электричество обеспечит Нарвский музей, а оплату аренды и уборку возьмет на себя город. Они обойдутся Нарве примерно в 264 евро в месяц. 64 евро — это стоимость месячной аренды и уборка раз в неделю — по 50 евро.
Также город установил информационные таблички на улице Мальми, указывающие на то, где расположен платный туалет и время его работы.
Напомним, что летом гости города, приехавшие, чтобы выехать в Россию, жаловались на то, что сложно найти информацию о том, где находится туалет, а также на то, что он не круглосуточно работает и оплата осуществляется за наличные деньги, которых у многих на момент выезда из ЕС нет, так как в Россию нельзя ввозить евро.
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