Главный тренер сборной Бельгии: мы могли забить Эстонии больше голов

„Мы хорошо поработали. Мы были сильны с самого начала. Мы забили быстрый гол, а это очень важно в таких играх“, — сказал Тедеско, который во вторник отпраздновал свое 38-летие, бельгийским СМИ.

„Нелегко находить пространство и создавать моменты против защитной линии, которая играет очень низко. Сегодня мы создали много моментов, отличное чувство“, — добавил главный тренер.

Количество ударов по воротам вчера было 21:1 в пользу Бельгии.

Однако главный тренер не совсем доволен реализацией моментов. „У нас было много моментов, но мы могли бы забить больше голов. В этом плане нам необходимо улучшить нашу игру, повысить эффективность. В более тяжелых матчах у нас может быть не так много шансов“.

Тедеско не захотел выделять ни одного игрока отдельно и подчеркнул хорошую игру всей команды. Ромелу Лукаку вчера забил два гола, также забили Ян Вертонген, Леандро Троссар и Шарль Де Кетелаер.

В октябре бельгийцам предстоит отправиться в Австрию на выездной матч и сыграть дома со Швецией.

„В октябре нас ждут тяжелые игры, и тогда нам нужно закрепить свой прогресс“, — сказал Тедеско, подопечные которого завершат отборочную серию матчем с Азербайджаном. В принципе, одной победы должно быть достаточно для того, чтобы бельгийцы обеспечили себе место на чемпионате Европы.

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