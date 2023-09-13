ЧП в Литве: полиция преследовала группу нелегалов из Латвии - погибла гражданка Индии

По данным Пограничной службы Литвы, в 03.36 полиции сообщили, что на дороге Мариямполь-Кальвария замечен автомобиль Mazda, в котором, возможно, могут находиться нелегалы. Водитель проигнорировал требование полиции остановиться, поэтому стражи порядка начали преследование. Около 03.50 водитель потерял управление, в результате чего Mazda слетела с дороги и въехала в реку Шешупе.

В ДТП погибла нелегалка из Индии. В салоне машины находились еще три иностранца, возможно, также граждане Индии. Водитель с места происшествия скрылся, его разыскивает полиция. По предварительным данным, нелегальные мигранты прибыли из Латвии.

12 сентября около полуночи в Йонавском районе, на въезде в Йонаву, на дороге Укмерге-Йонава полиция попыталась остановить для проверки автомобиль Opel Astra. Водитель проигнорировал требования полицейских и попытался скрыться. Въехав в Йонаву преследуемый Opel вылетел с дороги, врезался в здание и перевернулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель автомобиля Opel, гражданин Шри-Ланки (1981 года рождения), а также 7 нелегальных мигрантов, предположительно граждан Шри-Ланки. С различными травмами их доставили в больницу. После оказания медицинской помощи нелегалов передали пограничникам. По предварительным данным, нелегальные мигранты также прибыли из Латвии.

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