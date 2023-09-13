Матч сборных Румынии и Косово был прерван из-за политической акции фанатов

Матч квалификации Евро-2024 на Национальном стадионе Бухареста был прерван при счете 0:0 на 18-й минуте французским арбитром Вилли Делажо. Команды ушли в раздевалки.

Перед этим фанаты хозяев из группировки Unite Sub Tricolor («Объединенные под Триколором“) развернули на трибунах баннеры с сербским флагом и надписью „Косово – это Сербия“. Они также скандировали кричалку с такими словами.

Кроме того, румынские ультрас жгли и бросали файеры. Также они растянули баннер с надписью на фоне румынского фланга „Бессарабия – это Румыния“, сообщает Gazeta Sporturilor.

Рэзван Бурляну, президент Федерации футбола Румынии, общался с арбитрами и делегатом матча. Ультрас вели общение с полицией.

Игра возобновилась через 50 минут после паузы и завершилась победой румын со счетом 2:0.

Отметим, что Румыния не признает государство Косово, провозгласившее свою независимость от Сербии в феврале 2008 года.

Бессарабия – историческая область в Восточной Европе, находившаяся в составе Румынии в 1918-1940 годах. Сейчас это территории Молдовы и Украины.

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