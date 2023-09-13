В Севастополе из-за ракетной атаки начался пожар на судоремонтном заводе. Повреждены два корабля, пострадали более 20 человек
В ночь на 13 сентября губернатор аннексированного города Михаил Развожаев сообщил о работе ПВО над Севастополем. По его словам, из-за ракетной атаки начался пожар на судоремонтном заводе, передает телеграм-канал „Медузы“ со ссылкой на „Политику страны“.
По предварительной информации, в результате атаки пострадали 24 человека, четверо находятся в состоянии средней степени тяжести.
В Минобороны России заявили, что ВСУ выпустили 10 крылатых ракет по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе. „В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте“, — говорится в заявление Минобороны. Кроме того, в ведомстве утверждают, что ночью патрульный корабль „Василий Быков“ уничтожил в районе аннексированного Крыма три безэкипажных катера.
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