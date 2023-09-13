В Севастополе из-за ракетной атаки начался пожар на судоремонтном заводе. Повреждены два корабля, пострадали более 20 человек

В Минобороны России заявили , что ВСУ выпустили 10 крылатых ракет по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе. „В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте“, — говорится в заявление Минобороны. Кроме того, в ведомстве утверждают, что ночью патрульный корабль „Василий Быков“ уничтожил в районе аннексированного Крыма три безэкипажных катера.