Евросоюз смягчил свою позицию о запрете россиянам ввозить личные вещи. И попросил таможню сосредоточиться на машинах, а не на одежде

Документ (.pdf) опубликован на сайте Еврокомиссии, внимание на него обратило издание РБК.

Прежние разъяснения (.pdf), которые Еврокомиссия дала 8 сентября, вызвали широкий резонанс, также их раскритиковали власти РФ. Прежние разъяснения предполагали, что россиянам запрещено ввозить в Евросоюз автомобили и другие санкционные товары (всего более 150 наименований, в том числе одежда, предметы гигиены, косметика, мобильные устройства).

В новых рекомендациях Еврокомиссия призвала национальные органы стран ЕС оценивать каждый случай отдельно, а также попросила, чтобы таможенные органы сконцентрировались на ввозимых автомобилях. А к другим товарам, „которые вызывают несущественную озабоченность с точки зрения обхода санкций, такие как предметы личной гигиены или одежда, как надетая на приезжем, так и находящаяся в его багаже“, запрет следует применять „пропорциональным и разумным образом“.

В разъяснении Еврокомиссии ничего не сказано про телефоны, ноутбуки и фотоаппараты, которые входят в список санкционных товаров.

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Еврокомиссия 8 сентября выпустила разъяснения, что граждане РФ не могут ввозить в ЕС личные транспортные средства, а также многие другие товары, если они происходят или вывозятся из России. В Европарламенте назвали ограничения „вредными и бесполезными“ и призвали их пересмотреть. На этом фоне Латвия и Литва перестали пропускать автомобили с российскими номерами через свою границу.

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