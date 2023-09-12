Новости России
12.09.2023, 21:28

В Волгоградской области потерпел крушение самолет Су-24

 
Su-24, иллюстративное фото
Su-24, иллюстративное фото
ФОТО: SHAMIL ZHUMATOV | REUTERS

Самолет Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области, пишет Baza. По предварительным данным военный самолет упал в Калачевском районе в 5 километрах от хутора Лошки. На место выехали спасательные службы.

По данным Mash, потерпевший крушение Су-24, выполнял учебный полет. Боеприпасов при нем не было. Сейчас спасатели ищут пилотов. Успели ли они катапультироваться — неизвестно.

Крушение Су-24 в Волгоградской области подтвердило Минобороны страны. Борт упал при выполнении планового учебно-тренировочного полета, полет совершался без боекомплекта, самолет упал в безлюдной местности. К месту происшествия направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.

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