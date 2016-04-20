Депутат горсобрания о недоверии Райк: Евграфов или юридически безграмотен, или манипулирует горожанами в своих политических целях(8)
Председатель фракции Respekt Нарвского горсобрания Яна Кондрашова не согласна с Алексеем Евграфовым обвинениям в сторону пока еще действующего мэра Нарвы Катри Райк, которой в субботу будет выдвинут вотум недоверия.
RusDelfi связался с Яной Кондрашовой и задал ей вопросы по поводу непростой политической ситуации в приграничном городе.
Как вы оцениваете нынешний властный переворот в Нарве? В чем его глубинная причина?
Можно предположить, что резкий разрыв коалиционного соглашения и смена партнера связаны, прежде всего, с давлением руководства Центристской партии на Алексея Евграфова. Возможно, что изначально он имел совсем другой план, и мы даже пожали руки перед объективами камер. Но главной причиной я все же считаю стремление Ирины Янович занять место председателя городского собрания. Поскольку абсолютной поддержки у Ирины не было в своей команде, то пришлось искать ее во фракции Kesk, которая также хотела удержаться у власти. Так и родилась новая коалиция. Остальные причины притянуты за уши.
То, что Алексей приводит в своем материале в упрек Райк, лично у меня вызывает улыбку. Хочется спросить у него, неужели он и его коллеги, подписывая 11 августа договор о сотрудничестве с фракцией Respekt и 18 августа текст коалиционного договора, не знали, что „нарушено взаимодействие между мэрией и городским собранием“, что „здание рынка так и не построено“, что „из-за повышения цен на отопление люди поставлены на грань выживания“, про „важные проекты“, которые „реализуются с большими опозданием“?
Считаю, что Алексей Евграфов показал себя как ненадежного партнера, политика, который предал членов своей же фракции.
Что, на ваш взгляд, не так сделала мэр, и можно ли было договориться с горсобранием и продолжить работу?
Мэр работает в очень непростой ситуации – стремительный рост цен на отопление, кризис на энергетическом рынке, высокая инфляция, рост безработицы, перенос танка, переименование улиц. Но одним из самых серьезных вызовов является переход на эстоноязычное образование. И все это в условиях ежемесячных угроз вотума недоверия, отсутствия поддержки коалиции в зале городского собрания и нехватки нужных специалистов в управе.
Болезненная реформа образования связана с тем, что многие работники сферы образования могут столкнуться с угрозой потери рабочих мест. Но эта реформа не может быть остановлена на уровне местного самоуправления, этот вопрос не в компетенции мэра или городского собрания – его инициатором является государство.
Мы же все помним, что некоторые члены городского собрания - это работники сферы образования. Директора школ и детских садов, некоторые из которых не соответствуют квалификационным требованиям. Вот и получается, что государство приняло решение, Катри Райк будучи мэром города его исполняет, тем самым принимая удар недовольства реформой образования на себя. Как результат – снова находится под угрозой недоверия из зала горсобрания.
Какие, на ваш взгляд, настроения царят сейчас в Нарве?
Горожане разделились. Кто-то радуется, а кто-то сокрушается. Мне сегодня писали и звонили совсем незнакомые жители города, с которыми мы познакомились во время предвыборной гонки, и предлагали помощь, интересовались, как они, жители города, могут остановить процесс снятия Райк с должности мэра Нарвы. Разумные горожане понимают, что без новых инвестиций, реформы образовательной сети и реализации крупных проектов у города нет будущего. Новая коалиция поставила это под угрозу – будет ли к новому мэру, управе такое же доверие?!
Нарвские бизнесмены в комментариях в СМИ называют Катри „глыбой“, которая нужна развивающейся Нарве. И я согласна с ними. У любого мэра при желании можно найти слабые стороны и ошибки, но Нарве нужна Райк – для Нарвы Райк - авторитет и имидж, ведь ее личность успешно соединяет Нарву с другой Эстонией и эстонской общиной.
Новая коалиция же уже в первый день дала комментарии, которые вызывают сожаление - Ирина Янович в своем интервью сразу же после назначения на должность председателя Городского собрания прямо заявила, что они не считают новые инвестиции и туризм важной целью. Как показывает опыт, их цель – получение личной выгоды.
В чем причина нестабильности власти в Нарве, и как этого можно было бы избежать?
Причиной нестабильности является то, что надо принимать непопулярные, но нужные для города решения. Это лично влияет на некоторых членов городского собрания, которые пытаются затормозить проведение нужных изменений, заработав на этом политические очки в глазах избирателя. Зачастую подобные цели противоречат общественному интересу.
Как вы оцениваете нарвскую политическую культуру?
Хотелось бы, чтобы она была. О политической культуре в городе можно судить по количеству сложившихся и не сложившихся коалиций. Некоторые члены городского собрания, действительно, с легкостью меняют команду. Имеют место ложь, предательство, личные интересы, личные амбиции, публичные оскорбления и угрозы. Увы.
Инициировавший вотум Алесей Евграфов назвал основной причиной причиной то, что управа проигнорировала решение горсобрания оставить названия улиц. Могла ли управа не выполнить решение государства? Что вообще за „священная корова“ - названия нарвских улиц и почему это стало разменной монетой в нынешнем политическом перевороте?
У этого вопроса есть две стороны – эмоциональная и „законная“. Эмоциональная сторона важна, и решается продолжительным и регулярным диалогом двух общин: тех, кого задевают „старые“ названия улиц, и тех, кто против переименования. Я понимаю обе стороны.
Вопрос переименования улиц не внезапный – это давний вопрос, который поднимала еще президент Керсти Кальюлайд. Ученые из Национального архива подготовили справку о том, что почитание памяти красноармейцев путем названий улиц не является уместным в Эстонской Республике. На основании этого, министр по делам регионов Мадис Каллас 24 августа этого года издал постановление о переименовании улиц в Нарве. Оно вступило в силу 1 сентября.
В Эстонии действует континентальная иерархическая система права, согласно которой, все правовые акты находятся в подчинении друг у друга. Высшую силу имеет Конституция, затем законы, указы президента, постановления правительства и в самом низу - акты городских собраний местного самоуправления. Если один акт противоречит другому, то надо руководствоваться тем, который находится выше в иерархии, то есть в данном случае постановлением министра.
Об этом знает любой студент первого курса юрфака, и, конечно, должен знать политик, член парламента Алексей Евграфов. Нарва не может не выполнить решения правительства, и делать это основой вотума недоверия мэру - значит проявлять полную правовую безграмотность. Ну, или манипулировать горожанами, которые не разбираются или недостаточно хорошо разбираются в вопросах иерархии правовых актов.
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