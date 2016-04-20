Депутат горсобрания о недоверии Райк: Евграфов или юридически безграмотен, или манипулирует горожанами в своих политических целях

RusDelfi связался с Яной Кондрашовой и задал ей вопросы по поводу непростой политической ситуации в приграничном городе.

Как вы оцениваете нынешний властный переворот в Нарве? В чем его глубинная причина?

Можно предположить, что резкий разрыв коалиционного соглашения и смена партнера связаны, прежде всего, с давлением руководства Центристской партии на Алексея Евграфова. Возможно, что изначально он имел совсем другой план, и мы даже пожали руки перед объективами камер. Но главной причиной я все же считаю стремление Ирины Янович занять место председателя городского собрания. Поскольку абсолютной поддержки у Ирины не было в своей команде, то пришлось искать ее во фракции Kesk, которая также хотела удержаться у власти. Так и родилась новая коалиция. Остальные причины притянуты за уши.

То, что Алексей приводит в своем материале в упрек Райк, лично у меня вызывает улыбку. Хочется спросить у него, неужели он и его коллеги, подписывая 11 августа договор о сотрудничестве с фракцией Respekt и 18 августа текст коалиционного договора, не знали, что „нарушено взаимодействие между мэрией и городским собранием“, что „здание рынка так и не построено“, что „из-за повышения цен на отопление люди поставлены на грань выживания“, про „важные проекты“, которые „реализуются с большими опозданием“?

Считаю, что Алексей Евграфов показал себя как ненадежного партнера, политика, который предал членов своей же фракции.

Что, на ваш взгляд, не так сделала мэр, и можно ли было договориться с горсобранием и продолжить работу?

Мэр работает в очень непростой ситуации – стремительный рост цен на отопление, кризис на энергетическом рынке, высокая инфляция, рост безработицы, перенос танка, переименование улиц. Но одним из самых серьезных вызовов является переход на эстоноязычное образование. И все это в условиях ежемесячных угроз вотума недоверия, отсутствия поддержки коалиции в зале городского собрания и нехватки нужных специалистов в управе.