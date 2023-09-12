12.09.2023, 19:08
ВИДЕО | Жуткие кадры: в российском городе на детей напал дикий кабан(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
На детей во дворе ЖК „Парк Островского“ в Ростове-на-Дону напал кабан, сообщает телеграм-канал Mash, сопроводив свое сообщение жутким видео.
Взявшееся словно из ниоткуда животное оказалось на площадке и напало на малышей. По словам очевидцев, сейчас вепрь носится по округе с разбитым в кровь пятаком — последний раз его видели выламывающим забор в парке.
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