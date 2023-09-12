Литва и Латвия больше не пропускают через границу авто с номерами РФ

В Европарламенте эти ограничения уже назвали „вредными и бесполезными“ и призвали их пересмотреть. Разъяснения Еврокомиссии не являются юридически обязывающими — каждая страна-участница ЕС самостоятельно решает, как действовать в этой ситуации. В самой Еврокомиссии утверждают, что члены Евросоюза будут руководствоваться здравым смыслом, устанавливая ограничения в отношении россиян. Вот первые реакции европейских государств на запретительную директиву ЕС.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что страна намерена следовать указанию Еврокомиссии, поскольку такая политика „поддерживает наши цели по сдерживанию агрессии РФ и активизации применения санкций“. По его словам, на этой неделе приграничные страны начнут искать общий путь реализации директивы, касающейся запрета на въезд автомобилей. „При совместном применении ограничения будут более эффективными, и это даст возможность еще выше поднять цену агрессии для России“, — цитирует его слова ERR.

Налогово-таможенный Департамент Эстонии сообщил, что запрет на въезд в страну автомобилей с российскими номерами еще не введен, при этом импорт легковых машин в коммерческих целях „по-прежнему запрещен“. Других комментариев о личных вещах не было.

Литва

Пограничные пункты Литвы перестали пропускать автомобили на российских номерах. „Машины, зарегистрированные в России, не пропустят через границу. Смотрят не на паспорт гражданина, а на регистрацию машины“, — сообщили „Русской службе Би-би-си“ в Таможенном департаменте Литвы. В местном МИДе добавили, что исключение будут делать только для автомобилей, следующих транзитом в Калининград при наличии необходимых документов.