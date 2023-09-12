УЕФА впервые с начала войны в Украине назначил арбитров из России на официальный матч

Российская бригада арбитров во главе с гражданкой России Верой Опейкиной обслужат матч женской Лиги наций. Играть будут сборная Армении и Казахстана. Ассистентами главного арбитра и резервным арбитром также будут россиянки.

Таким образом, бригада представителей России будет работать на официальном футбольном матче впервые с февраля 2022 года.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участий в турнирах под своей эгидой. Такое решение приняли в связи с началом полномасштабного вторжения России в Украину.

Судей из России также не назначали на международные матчи, хоть таких запретов и не вводили. В УЕФА объясняли это проблемами с выездом за границу из-за антироссийских санкций.

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