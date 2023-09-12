RusDelfi ищет строителя этого прекрасного дворца и готовит для него ценный приз

Итак, мы ищем архитектора и строителей этого песочного дворца, чтобы вручить ему подарочную карту IKEA на кругленькую сумму. Так он сможет обустроить свой личный, а не только пляжный дом.

Разумеется, нам потребуются доказательства того, что дворец построили именно вы. Если вы расскажете нам точное место и время, когда он был построен, а также если у вас сохранились на телефоне фото во время процесса строительства, присылайте их нам на rus@delfi.ee c пометкой „Дворец“.

Если вы подозреваете, что это соорудили ваши знакомые, то спешите поделиться этой новостью в соцсетях, мы очень хотим осчастливить победителя. Если вы построили у себя дворец не хуже, то присылайте его фото нам, мы придумаем приз и для вас.