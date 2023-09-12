ВИДЕО | Катастрофическое наводнение в Ливии: более 2000 погибших и 10 000 пропавших без вести

Окончательное число погибших пока не определено, но оно может исчисляться тысячами. Основные жертвы и разрушения пришлись на портовый город Дерна на востоке страны — в нем под напором воды прорвались две плотины.

Тамер Рамадан, представитель Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Ливии, на брифинге в Женеве назвал число погибших огромным. Борьба с наводнением, по его словам, „выходит за рамки возможностей правительства, общества и народа“, и для того, чтобы справиться с его последствиями, потребуется международная помощь.

Министр здравоохранения администрации, контролирующей восток Ливии, заявил, что подтверждена смерть более 3000 человек. „Число пропавших без вести исчисляется тысячами, а число погибших, как ожидается, достигнет 10 000“, — заявил Осман Абдель Джалиль телеканалу „Аль-Массар“.

В Дерне были смыты целые кварталы. На кладбище скопилось более 700 тел, ожидающих опознания, а местные представители здравоохранения заявили, что тысячи человек пропали без вести.

„Ситуация в городе Дерна становится все более трагичной, окончательных статистических данных о количестве жертв нет, — сказал Джалиль. — Многие районы пока недоступны“.

Хикем Абу Шкиуат, министр гражданской авиации в непризнанном правительстве восточной Ливии, заявил, что ситуация в Дерне катастрофическая. „Тела лежат повсюду — в море, в долинах, под зданиями, — сказал Шкиуат агентству Reuters по телефону после посещения города. — Я не преувеличиваю, когда говорю, что 25% города исчезла. Многие, многие здания рухнули“.

„Окончательные потери будут очень, очень большими“, — добавил он.

Специалисты и ранее предупреждали, что плотины могут прорваться. Но когда это произошло, жителей Дерны никто не уведомил.

На видео, распространенном в соцсетях, видно, как люди молили о помощи и кричали, когда мутная вода затопила их дома. На другом видео видно, как потоки сметают машины на улицах, превратившихся в реки.