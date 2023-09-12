Российскую штангистку лишили трех побед на чемпионатах мира из-за употребления допинга
Российская штангистка Татьяна Каширина получила восьмилетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Она лишилась трех золотых медалей чемпионатов мира, трех побед на ЧЕ и трех мировых рекордов.
Российская тяжелоатлетка Татьяна Каширина была лишена Спортивным арбитражным судом (CAS) трех титулов чемпионки мира после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает портал Inside the Games.
CAS в конце августа отменил оправдательный приговор дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА по делу Кашириной. 32-летняя спортсменка была признана нарушившей антидопинговые правила и дисквалифицирована на восемь лет с зачетом отбытого срока временного отстранения — до 9 января 2030 года.
CAS сообщили, что все результаты, показанные Кашириной с 1 апреля 2013 года по 19 июня 2017-го, были аннулированы, включая конфискацию любых титулов, наград, медалей, очков и призовых и денег за выступление.
Таким образом, Каширину лишили трех золотых медалей чемпионатов мира (2013, 2014, 2015), трех побед на чемпионатах Европы (2014, 2015, 2017), а также трех мировых рекордов (в рывке, в толчке и по сумме в весовой категории свыше 90 кг), которые были установлены в 2014 году.
Каширина является серебряным призером Олимпиады в Лондоне, теперь уже двукратной чемпионкой мира, пятикратной чемпионкой Европы.
Источник„РБК Спорт“
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