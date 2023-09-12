Российскую штангистку лишили трех побед на чемпионатах мира из-за употребления допинга

Российская тяжелоатлетка Татьяна Каширина была лишена Спортивным арбитражным судом (CAS) трех титулов чемпионки мира после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает портал Inside the Games.

CAS в конце августа отменил оправдательный приговор дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА по делу Кашириной. 32-летняя спортсменка была признана нарушившей антидопинговые правила и дисквалифицирована на восемь лет с зачетом отбытого срока временного отстранения — до 9 января 2030 года.

CAS сообщили, что все результаты, показанные Кашириной с 1 апреля 2013 года по 19 июня 2017-го, были аннулированы, включая конфискацию любых титулов, наград, медалей, очков и призовых и денег за выступление.

Таким образом, Каширину лишили трех золотых медалей чемпионатов мира (2013, 2014, 2015), трех побед на чемпионатах Европы (2014, 2015, 2017), а также трех мировых рекордов (в рывке, в толчке и по сумме в весовой категории свыше 90 кг), которые были установлены в 2014 году.

Каширина является серебряным призером Олимпиады в Лондоне, теперь уже двукратной чемпионкой мира, пятикратной чемпионкой Европы.

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