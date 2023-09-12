„Честь и совесть моего поколения“: в Таллинне пройдет пикет в поддержку российской антивоенной активистки Саши Скочиленко

Заявку в полицию отправил Вован Каштан, художник, акционист из Нарвы, известный своими скандальными перформансами на политическую тему. По словам Каштана, он ожидает, что на пикет придет 20-50 человек. Акция проводится совместно с таллиннской организацией феминистского антивоенного сопротивления.

Для Каштана важно организовать акцию в поддержку Скочиленко, потому что он лично встречал Сашу, и она произвела на него неизгладимое впечатление. „У неё мощные треки, честные, смелые, острые, как нож, и при этом как человек она - настоящий лучик света“, - сказал RusDelfi Вован Каштан.

Скочиленко разместила пять антивоенных ценников в Петербурге, ее арестовали по доносу. 13 сентября будет второй её второй день рождения за решёткой и 520-й день в ожидании десятилетнего тюремного срока.

„Разве это может оставить равнодушным? - говорит Каштан. - Разве можно забыть тех, кто был смел. Саша сидит в ужасных условиях. Она физически не способна принимать тюремную баланду, она психологически уязвима, и мне страшно представить, как она все это переживает и что с ней делают в застенке“. По мнению организатора пикета, любая поддержка важна, чтобы политзаключённые знали, что о них не забыли. „Я бы хотел, чтобы история Саши была максимально известна не только в России, но и здесь, она - честь и совесть моего поколения“, - добавил Каштан.

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