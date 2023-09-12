Как и зачем пропагандисты пытаются доказать, что Евросоюз зависит от США?(16)
Белорусские и российские государственные СМИ и провластные блогеры хором утверждают, как несамостоятельна Европа в принятии любых решений — будто бы Евросоюз зависит от США и шагу без их одобрения ступить не может. Белорусские журналисты Zerkalo.io вместе с украинским „24 каналом“ — посмотрели, чем пропагандисты пытаются этот тезис подтвердить.
Государственные медиа и провластные блогеры в Беларуси и России регулярно утверждают, что Европа несамостоятельна в принятии любых решений и что ЕС полностью зависит от США. Почему это не так, объясняет новый видеоэпизод проекта „О чем молчит пропаганда“, опубликованный на YouTube.
Опираясь на общеизвестные факты и данные соцопросов, журналисты опровергают основные „месседжи“ пропагандистов из Беларуси и России – о полной политической, экономической и энергетической зависимости ЕС от США. Авторы эпизоды также обращают внимание на приемы, используемые пропагандой. В случае с ЕС и США, это манипуляции с высказываниями иностранных экспертов (часто фейковых).