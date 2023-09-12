Как и зачем пропагандисты пытаются доказать, что Евросоюз зависит от США?

Белорусские и российские государственные СМИ и провластные блогеры хором утверждают, как несамостоятельна Европа в принятии любых решений — будто бы Евросоюз зависит от США и шагу без их одобрения ступить не может. Белорусские журналисты Zerkalo.io вместе с украинским „24 каналом“ — посмотрели, чем пропагандисты пытаются этот тезис подтвердить.